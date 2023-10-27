newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2023, 12:53

Published 27 октября 2023, 12:53

Modified 27 октября 2023, 12:55

Updated 27 октября 2023, 12:55

Как повышение ключевой ставки может отразиться на курсе рубля

Как повышение ключевой ставки может отразиться на курсе рубля

27 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI.
Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку и теперь она составляет 15%. Как это может сказаться на курсе рубля, выяснило издание РБК.

Аналитики уверены, что основной причиной повышения ставки стал резкий рост стоимости товаров.

После объявления решения Центробанка о ключевой ставке, курс доллара резко упал и опустился ниже ₽93. Такая же тенденция оказалась и у курса евро, который упал ниже отметки ₽98 — это первый раз с начала июля этого года.

«Нововведения могут повлиять на курс российского рубля в двух случаях. Во-первых, если инвесторы станут чаще выбирать активы в рублях из-за более привлекательных ставок. Во-вторых, если более строгие условия кредитования уменьшат спрос на импорт и на валюту для его оплаты», — пишет издание.

Также эксперты считают, что сохранение прибыли от экспорта и новые требования о регулярной продаже валютной выручки могут повлиять на курс. Они предполагают, что он может достичь уровня 90 рублей за доллар к концу 2023 года.

Читайте также:
«Норникель» вложил в запуск крупнейшего в России экопроекта 180 млрд рублейФутболист Аршавин продает дом за 150 млн рублейВ России начали продавать смартфоны за 317 тыс рублей
#Илья Протвинов#Общество#Экспорт#Цены#Повышение ключевой ставки#Курс рубля#Центробанк#Доллар#Евро#Инвесторы#Активы#Рубли#Ставки#Условия кредитования#Спрос#Импорт#Валюта#Требования#Продажа валюты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика