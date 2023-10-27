Как повышение ключевой ставки может отразиться на курсе рубля

Posted 27 октября 2023, 12:53
Published 27 октября 2023, 12:53
Modified 27 октября 2023, 12:55
Updated 27 октября 2023, 12:55
Аналитики уверены, что основной причиной повышения ставки стал резкий рост стоимости товаров.
После объявления решения Центробанка о ключевой ставке, курс доллара резко упал и опустился ниже ₽93. Такая же тенденция оказалась и у курса евро, который упал ниже отметки ₽98 — это первый раз с начала июля этого года.
«Нововведения могут повлиять на курс российского рубля в двух случаях. Во-первых, если инвесторы станут чаще выбирать активы в рублях из-за более привлекательных ставок. Во-вторых, если более строгие условия кредитования уменьшат спрос на импорт и на валюту для его оплаты», — пишет издание.
Также эксперты считают, что сохранение прибыли от экспорта и новые требования о регулярной продаже валютной выручки могут повлиять на курс. Они предполагают, что он может достичь уровня 90 рублей за доллар к концу 2023 года.