Эксперты объяснили, почему макаки насилуют людей

Британец пробудился от приятных ощущений, но когда увидел, что оральные ласки ему устроила самка-обезьяна, ощутил дикий ужас и начал истошно кричать. Так он пытался позвать на помощь друзей, которые спали за стенкой. Прогнать обезьяну турист побоялся, думал, что если сделает неосторожное движение, она откусит ему пенис.