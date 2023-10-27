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Posted 26 октября 2023, 21:17

Published 26 октября 2023, 21:17

Modified 26 октября 2023, 21:21

Updated 26 октября 2023, 21:21

Эксперты объяснили, почему макаки насилуют людей

Эксперты объяснили, почему макаки насилуют людей

26 октября 2023, 21:17
Фото: 1MI.
Инцидент произошел на днях в Камбодже — над британским туристом в гостиничном номере надругалась крупная обезьяна. «МК» опросил экспертов, которые объяснили причину извращенных сексуальных предпочтений диких животных.

Турист подвергся секс-атаке ночью, обезьяна забралась в его номер через окно. Хотя местные предупреждали, что приматы ведут себя почти как люди — могут «обокрасть или изнасиловать в зависимости от настроения».

Британец пробудился от приятных ощущений, но когда увидел, что оральные ласки ему устроила самка-обезьяна, ощутил дикий ужас и начал истошно кричать. Так он пытался позвать на помощь друзей, которые спали за стенкой. Прогнать обезьяну турист побоялся, думал, что если сделает неосторожное движение, она откусит ему пенис.

Друзья пришли на его крик, но ничем помочь не смогли, хотя пытались выманить обезьяну при помощи банана. Но этот фрукт примата не впечатлил. Зато «добрые» друзья сняли происходящее на видео, а затем выложили его в Сеть.

«Сексуальная активность ради удовольствия, а не только для размножения наблюдается у человекообразных обезьян, орангутанов и шимпанзе, — говорит Анхель Гаэль, зоолог из Испании. — Но именно в Камбодже живет вид, максимально приближенный к человекообразным — малые человекообразные или гиббоновые. Они вполне могут желать секса с человеком просто ради секса. А мозг и память у них развиты настолько, что успех там фиксируется. То есть, если примату понравился интим с человеком, он будет, как и хищники, искать человеческой плоти еще и еще. Но только с иными целями: не сожрать, а полюбить!».
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