Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки

По словам эксперта, употребление яблок может нанести вред здоровью при различных проблемах с желудочно-кишечным трактом, аллергиях и сахарном диабете. Она уточнила, что кислота и клетчатка, содержащиеся в данных фруктах, негативно влияют на слизистую оболочку желудка и кишечника.



Особенно вредны кислые яблоки для людей, страдающих язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом. Поэтому им лучше отказаться от этого фрукта.



Кроме того, сладкие виды яблок следует исключить из рациона при сахарном диабете и тем, кто хочет похудеть. Красные яблоки не рекомендуются людям, у которых есть аллергия на этот фрукт.