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Posted 27 октября 2023, 05:28

Published 27 октября 2023, 05:28

Modified 27 октября 2023, 05:34

Updated 27 октября 2023, 05:34

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки

27 октября 2023, 05:28
Фото: 1MI.
При некоторых заболеваниях лучше всего отказаться от употребления яблок, так как они могут навредить, сообщила «Москва 24» диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, употребление яблок может нанести вред здоровью при различных проблемах с желудочно-кишечным трактом, аллергиях и сахарном диабете. Она уточнила, что кислота и клетчатка, содержащиеся в данных фруктах, негативно влияют на слизистую оболочку желудка и кишечника.

Особенно вредны кислые яблоки для людей, страдающих язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом. Поэтому им лучше отказаться от этого фрукта.

Кроме того, сладкие виды яблок следует исключить из рациона при сахарном диабете и тем, кто хочет похудеть. Красные яблоки не рекомендуются людям, у которых есть аллергия на этот фрукт.

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#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Заболевания#Желудочно-кишечный тракт#Гастрит
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