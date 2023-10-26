В Омске девушка пыталась удушить себя шнурком от худи после неудачной кражи

Как выяснилось, девицу вычислили еще накануне по камерам видеонаблюдения. Но она, видимо, решила, что украв одежду останется безнаказанной и вернулась на место преступление, чтобы, скорее всего, совершить новое. А могла бы сказать, что забыла оплатить покупку и пришла исправить оплошность. Теперь, судя по всему, будет шить одежду в местах не столь отдаленных.