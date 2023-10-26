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Posted 26 октября 2023, 18:47

Published 26 октября 2023, 18:47

Modified 27 октября 2023, 12:24

Updated 27 октября 2023, 12:24

В Омске девушка пыталась удушить себя шнурком от худи после неудачной кражи

В Омске девушка пыталась удушить себя шнурком от худи после неудачной кражи

26 октября 2023, 18:47
Фото: 1MI.
Девушка украла вещи из магазина, а когда вернулась туда на следующий день, ее заметили сотрудники, сообщает ТГ-канал «Омск с огоньком».

Испугавшись, воровка попыталась удушить себя шнурком от худи и даже упала. Но работники магазина успели ее остановить и передали полиции.

Как выяснилось, девицу вычислили еще накануне по камерам видеонаблюдения. Но она, видимо, решила, что украв одежду останется безнаказанной и вернулась на место преступление, чтобы, скорее всего, совершить новое. А могла бы сказать, что забыла оплатить покупку и пришла исправить оплошность. Теперь, судя по всему, будет шить одежду в местах не столь отдаленных.

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