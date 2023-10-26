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Posted 26 октября 2023, 16:55

Published 26 октября 2023, 16:55

Modified 26 октября 2023, 16:57

Updated 26 октября 2023, 16:57

Ольга Бузова и Дава вместе оказались в Китае

Раскрыта причина совместной поездки Бузовой и Давы в Китай

26 октября 2023, 16:55
Фото: 1MI.

Ольга Бузова и Дава вместе оказались в Китае

Известная телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, известный, как Дава, отправились в Китай, сообщает Starhit.

По информации издания, Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна был недолгим, но отношения оказались яркими. Говорится, что телеведущая тяжело переживала расставание с блогером, но, похоже, рана уже зажила.

«Вскоре начнется новое реалити, которое получит название „Сокровища императора“. Съемки проходят в Китае, куда недавно направилась Бузова. Как оказалось, к ней присоединились Филипп Киркоров и Давид Манукян. Знаменитости будут проходить испытания, чтобы выиграть 14 миллионов рублей. Бузова стала одной из ведущих», — уточнил издание.

Участники шоу будут выполнять задания на время, а победителем станет тот, кто первым придет к финишу.

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#Илья Протвинов#Ольга Бузова#Давид Манукян#Китай#Starhit#Роман#Реалити#Сокровища императора#Филипп Киркоров#Миллион#Рублей#Ведущая#Шоу
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