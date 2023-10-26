Раскрыта причина совместной поездки Бузовой и Давы в Китай

Posted 26 октября 2023, 16:55
Published 26 октября 2023, 16:55
Modified 26 октября 2023, 16:57
Updated 26 октября 2023, 16:57
По информации издания, Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна был недолгим, но отношения оказались яркими. Говорится, что телеведущая тяжело переживала расставание с блогером, но, похоже, рана уже зажила.
«Вскоре начнется новое реалити, которое получит название „Сокровища императора“. Съемки проходят в Китае, куда недавно направилась Бузова. Как оказалось, к ней присоединились Филипп Киркоров и Давид Манукян. Знаменитости будут проходить испытания, чтобы выиграть 14 миллионов рублей. Бузова стала одной из ведущих», — уточнил издание.
Участники шоу будут выполнять задания на время, а победителем станет тот, кто первым придет к финишу.