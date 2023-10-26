Названы продукты, провоцирующие рак желудка

Всемирная организация здравоохранения официально включила красное мясо в число канцерогенных для человека продуктов. Авторы научной работы в Medical Xpress связывают это с нитрозосоединениями, которые образуются в мясных продуктах. Но это не означает, что от говядины надо полностью отказаться. А вот копченые колбасы и консервы из мяса лучше навсегда исключить из своего рациона.