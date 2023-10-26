Названы продукты, провоцирующие рак желудка

Posted 25 октября 2023, 21:34
Published 25 октября 2023, 21:34
Modified 25 октября 2023, 21:36
Updated 25 октября 2023, 21:36
Способствовать развитию рака могут продукты с высоким содержанием консервантов, поэтому ими как минимум неистово злоупотреблять. Среди таковых соусы, майонезы и другие продукты с длительным сроком хранения. В идеале стоит отказаться также от солений — высокое содержание соли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку, что может спровоцировать рак желудка, пищевода или гортани.
Всемирная организация здравоохранения официально включила красное мясо в число канцерогенных для человека продуктов. Авторы научной работы в Medical Xpress связывают это с нитрозосоединениями, которые образуются в мясных продуктах. Но это не означает, что от говядины надо полностью отказаться. А вот копченые колбасы и консервы из мяса лучше навсегда исключить из своего рациона.
Злоупотребление алкоголем увеличивает риски заболеть раком кишечника, а курение и вовсе повышает риск развития всех раков. В первую очередь, это связано со сглатыванием вместе со слюной токсичных смол и вредных веществ.
Во время жарки и копчения даже безопасные изначально продукты могут стать опасными. Богатые углеводами блюда (все виды еды в кляре, пончики и т. д.) начинают выделять канцероген акриламид, а рыба — гетероциклические амины, также опасные для здоровья. Ситуация усугубляется при жарке на масле, которое при нагревании может выделять пероксиды, провоцирующие мутации в клетках.