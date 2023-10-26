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Posted 25 октября 2023, 21:34

Published 25 октября 2023, 21:34

Modified 25 октября 2023, 21:36

Updated 25 октября 2023, 21:36

Названы продукты, провоцирующие рак желудка

Названы продукты, провоцирующие рак желудка

25 октября 2023, 21:34
Фото: 1MI.
Рак ЖКТ занимает одну из лидирующих позиций в списке самых распространенных онкозаболеваний. Врач-онколог и химиотерапевт Ольга Высотина рассказала изданию Спорт-Экспресс, от какой пищи лучше отказаться, чтобы не спровоцировать появление и развитие опухоли.

Консерванты

Способствовать развитию рака могут продукты с высоким содержанием консервантов, поэтому ими как минимум неистово злоупотреблять. Среди таковых соусы, майонезы и другие продукты с длительным сроком хранения. В идеале стоит отказаться также от солений — высокое содержание соли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку, что может спровоцировать рак желудка, пищевода или гортани.

Мясные продукты

Всемирная организация здравоохранения официально включила красное мясо в число канцерогенных для человека продуктов. Авторы научной работы в Medical Xpress связывают это с нитрозосоединениями, которые образуются в мясных продуктах. Но это не означает, что от говядины надо полностью отказаться. А вот копченые колбасы и консервы из мяса лучше навсегда исключить из своего рациона.

Алкоголь и сигареты

Злоупотребление алкоголем увеличивает риски заболеть раком кишечника, а курение и вовсе повышает риск развития всех раков. В первую очередь, это связано со сглатыванием вместе со слюной токсичных смол и вредных веществ.

Жареные и копченые блюда

Во время жарки и копчения даже безопасные изначально продукты могут стать опасными. Богатые углеводами блюда (все виды еды в кляре, пончики и т. д.) начинают выделять канцероген акриламид, а рыба — гетероциклические амины, также опасные для здоровья. Ситуация усугубляется при жарке на масле, которое при нагревании может выделять пероксиды, провоцирующие мутации в клетках.

Названы главные продукты-убийцы сердца и сосудов
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