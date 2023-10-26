Эта еда заставит состариться раньше времени

В целом, она рекомендует резко ограничить употребление сладкого. В последнее время учёные говорят, что сахар действительно ускоряет старение и является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но иногда побаловать себя все же можно — главное, вовремя сказать себе «стоп».