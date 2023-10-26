Эта еда заставит состариться раньше времени

Posted 26 октября 2023, 19:57
Published 26 октября 2023, 19:57
Modified 26 октября 2023, 19:59
Updated 26 октября 2023, 19:59
Выяснилось, что отказаться при этом придется от любимой многими еды, которая, как утверждает врач, не только портит нашу внешность, но и может вызвать преждевременное старение.
К таким блюдам принадлежит, например, жареная картошка. К запретным Лебедева также отнесла корочки на хлебе, пережаренный шашлык и крем-брюле.
В целом, она рекомендует резко ограничить употребление сладкого. В последнее время учёные говорят, что сахар действительно ускоряет старение и является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но иногда побаловать себя все же можно — главное, вовремя сказать себе «стоп».