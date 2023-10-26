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Posted 26 октября 2023, 19:57

Published 26 октября 2023, 19:57

Modified 26 октября 2023, 19:59

Updated 26 октября 2023, 19:59

Эта еда заставит состариться раньше времени

Эта еда заставит состариться раньше времени

26 октября 2023, 19:57
Фото: Midjourney.
Замедлить старение можно, если всего лишь попытаться изменить свой рацион питания, написала в своём ТГ-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Выяснилось, что отказаться при этом придется от любимой многими еды, которая, как утверждает врач, не только портит нашу внешность, но и может вызвать преждевременное старение.

К таким блюдам принадлежит, например, жареная картошка. К запретным Лебедева также отнесла корочки на хлебе, пережаренный шашлык и крем-брюле.

В целом, она рекомендует резко ограничить употребление сладкого. В последнее время учёные говорят, что сахар действительно ускоряет старение и является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но иногда побаловать себя все же можно — главное, вовремя сказать себе «стоп».

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#Елена Земскова#Здоровье#Сахар#Диляра Лебедева#Гастроэнтеролог#Молодость#Старение#Рацион питания#Корочки на хлебе#Пережаренный шашлык#Крем-брюле#Жареная картошка#Сладкие продукты#Александр Шишонин#Атеросклероз
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