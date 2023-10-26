Эксперт назвала тех, кому нельзя оливковое масло

Posted 26 октября 2023, 17:17
Published 26 октября 2023, 17:17
Modified 26 октября 2023, 17:19
Updated 26 октября 2023, 17:19
Она предупредила, что некоторые люди могут столкнуться с дополнительными проблемами со здоровьем из-за этого продукта. По ее словам, оливковое масло следует избегать тем, кто имеет проблемы с печенью или желчекаменной болезнью, так как оно стимулирует выработку желчи и может вызвать обострение.
Кроме того, она рекомендует тем, у кого есть проблемы с давлением, употреблять масло с осторожностью.
Вместе с этим специалист напомнила, что мало очень калорийное — 900 килокалорий. Она посоветовала ограничить употребление тем, кто худеет.