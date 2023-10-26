Эксперт назвала тех, кому нельзя оливковое масло

Она предупредила, что некоторые люди могут столкнуться с дополнительными проблемами со здоровьем из-за этого продукта. По ее словам, оливковое масло следует избегать тем, кто имеет проблемы с печенью или желчекаменной болезнью, так как оно стимулирует выработку желчи и может вызвать обострение.