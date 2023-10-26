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Posted 26 октября 2023, 17:17

Published 26 октября 2023, 17:17

Modified 26 октября 2023, 17:19

Updated 26 октября 2023, 17:19

Эксперт назвала тех, кому нельзя оливковое масло

Эксперт назвала тех, кому нельзя оливковое масло

26 октября 2023, 17:17
Фото: 1MI.
Несмотря на всю пользу и популярность оливкового масла, употреблять его можно далеко не всем, сообщила «Москве 24» диетолог Елена Соломатина.

Она предупредила, что некоторые люди могут столкнуться с дополнительными проблемами со здоровьем из-за этого продукта. По ее словам, оливковое масло следует избегать тем, кто имеет проблемы с печенью или желчекаменной болезнью, так как оно стимулирует выработку желчи и может вызвать обострение.

Кроме того, она рекомендует тем, у кого есть проблемы с давлением, употреблять масло с осторожностью.

Вместе с этим специалист напомнила, что мало очень калорийное — 900 килокалорий. Она посоветовала ограничить употребление тем, кто худеет.

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#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Калории
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