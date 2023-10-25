В США женщина вышла замуж за незнакомца, который проник в ее дом и уснул на диване

После того как сестры забрали заявление из полиции, Майкл пришел к ним домой с цветами и запиской, в которой попросил прощения за свое поведение перед всей семьей. 35-летний мужчина рассказал, что в тот день перебрал с алкоголем и решил, что пришел домой к коллеге, чтобы переночевать.