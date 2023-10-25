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Posted 25 октября 2023, 18:16

Published 25 октября 2023, 18:16

Modified 25 октября 2023, 18:18

Updated 25 октября 2023, 18:18

В США женщина вышла замуж за незнакомца, который проник в ее дом и уснул на диване

В США женщина вышла замуж за незнакомца, который проник в ее дом и уснул на диване

25 октября 2023, 18:16
Фото: 1MI.
Мужчина был пьян и думал, что зашел в дом своего коллеги по работе. Незаконное проникновение в чужое жилище чуть не закончилось для него тюрьмой, но эта история оказалась со счастливым концом, пишет The Sun.

29-летняя Кэтрин Джонстон из штата Нью-Йорк однажды под утро возвращалась с вечеринки. Зайдя в свой дом, она обнаружила в гостиной на диване спящего незнакомца, который был пьян. Кэтрин подумала, что это друг сестры, но та сказала, что не приглашала гостей.

Испуганные сестры тут же вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители арестовали незванного гостя, против него были выдвинуты обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище. Фотографию Майкла успели даже опубликовать в местной газете.

Однако на следующий день Кэтрин рассказала о случившемся своим друзьям. «Один из них сказал, что знает Майкла. А затем другие люди стали говорить мне, что дружат с ним, что он хороший парень, и попросили снять с него обвинения», — говорит она.

После того как сестры забрали заявление из полиции, Майкл пришел к ним домой с цветами и запиской, в которой попросил прощения за свое поведение перед всей семьей. 35-летний мужчина рассказал, что в тот день перебрал с алкоголем и решил, что пришел домой к коллеге, чтобы переночевать.

Кэтрин поняла, что произошедшее было ошибкой, и простила Майкла. Вскоре она сблизилась с ним, а через год у них завязались романтические отношения. Затем они поженились, а спустя три года у них родилась дочь.

«Это прекрасная и глупая история, оттого она настолько уникальна. Я бы ничего не изменила, и я думаю, что это делает нашу любовь еще крепче. Мой муж — замечательный человек, и мне очень с ним повезло. Нам очень повезло, что мы есть друг у друга», — утверждает Кэтрин.
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