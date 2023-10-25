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Posted 25 октября 2023, 15:35

Published 25 октября 2023, 15:35

Modified 25 октября 2023, 15:43

Updated 25 октября 2023, 15:43

Стало известно, кому не стоит искать любовь во время лунного затмения

Стало известно, кому не стоит искать любовь во время лунного затмения

25 октября 2023, 15:35
Фото: Midjourney.
Эксперты советуют очень впечатлительным людям не пытаться искать новые отношения в период лунного затмения. Почему стоит от этого отказаться, в материале Newia.

Весь процесс затмения продлится приблизительно четыре с половиной часа. Жители практически всех континентов смогут наблюдать это явление. А следующая фаза лунного затмения ожидается только в марте следующего года.

С научной точки зрения не существует доказательств о физическом или эмоциональном воздействии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от веры в затмение и от того, как мы подстраиваем свои ощущения и поведение под свои ожидания.

Поэтому для чрезмерно впечатлительных людей это может представлять определенную опасность для их эмоционального состояния. В этот период эксперты советуют не искать новых знакомств и отношений, а дождаться нормализации своего состояния.

Не забывайте: то, что во время лунного затмения кажется важным, позже, скорее всего, будет забыто и потеряет все значение. Старайтесь быть спокойными в эти дни, не повышать голоса, не раздражаться по мелочам.

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#Илья Протвинов#Общество#Эмоциональное состояние#Лунное затмение
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