Стало известно, кому не стоит искать любовь во время лунного затмения

Posted 25 октября 2023, 15:35
Published 25 октября 2023, 15:35
Modified 25 октября 2023, 15:43
Updated 25 октября 2023, 15:43
Весь процесс затмения продлится приблизительно четыре с половиной часа. Жители практически всех континентов смогут наблюдать это явление. А следующая фаза лунного затмения ожидается только в марте следующего года.
С научной точки зрения не существует доказательств о физическом или эмоциональном воздействии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от веры в затмение и от того, как мы подстраиваем свои ощущения и поведение под свои ожидания.
Поэтому для чрезмерно впечатлительных людей это может представлять определенную опасность для их эмоционального состояния. В этот период эксперты советуют не искать новых знакомств и отношений, а дождаться нормализации своего состояния.
Не забывайте: то, что во время лунного затмения кажется важным, позже, скорее всего, будет забыто и потеряет все значение. Старайтесь быть спокойными в эти дни, не повышать голоса, не раздражаться по мелочам.