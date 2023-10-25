Синоптик рассказала о погоде в Москве на ноябрьские праздники

По ее словам, в октябре жителей столицы может удивить снег. Синоптик отметила, что многие горожане могут поспешно начать менять одежду на зимнюю и переобувать свои автомобили. Однако такая погода продлится не очень долго. К началу ноября погода улучшится, и снег растает из-за дождя.