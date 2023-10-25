Синоптик рассказала о погоде в Москве на ноябрьские праздники

Posted 25 октября 2023, 15:57
Published 25 октября 2023, 15:57
Modified 25 октября 2023, 16:04
Updated 25 октября 2023, 16:04
По ее словам, в октябре жителей столицы может удивить снег. Синоптик отметила, что многие горожане могут поспешно начать менять одежду на зимнюю и переобувать свои автомобили. Однако такая погода продлится не очень долго. К началу ноября погода улучшится, и снег растает из-за дождя.
Кроме того, Позднякова прогнозирует 10-градусную температуру в ноябрьские праздники. В праздничные дни не ожидается значительных осадков, а ночью столбики термометров окажутся на отметке выше нуля.
Напомним, что жители страны будут отдыхать в период с 4 по 6 ноября.