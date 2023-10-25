Погибшего под колесами машины ФСО на Новом Арбате до сих пор не опознали

Posted 24 октября 2023, 21:53
Published 24 октября 2023, 21:53
Modified 24 октября 2023, 21:58
Updated 24 октября 2023, 21:58
Погибший мужчина выглядел очень опрятно, был одет в кожаную куртку и джинсы. Осталось неясным, что заставило его буквально выползти на разделительную полосу и свернуться там «калачиком».
Ранее сообщалось, что сначала его переехал автомобиль «Ленд Крузер» ФСО, а потом еще и «Тойота Камри» МВД.
В полиции все же рассчитывают, что у мужчины есть родственники и они будут пытаться его найти.