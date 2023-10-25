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Posted 24 октября 2023, 21:53

Published 24 октября 2023, 21:53

Modified 24 октября 2023, 21:58

Updated 24 октября 2023, 21:58

Погибшего под колесами машины ФСО на Новом Арбате до сих пор не опознали

Погибшего под колесами машины ФСО на Новом Арбате до сих пор не опознали

24 октября 2023, 21:53
Сотрудники полиции так и не смогли установить личность неизвестного, которого раздавил насмерть автомобиль Федеральной службы охраны в Москве вечером 17 октября. Стражи порядка удивлены этим обстоятельством, поскольку погибший не похож ни на бомжа, ни на маргинала, пишет МК.

Погибший мужчина выглядел очень опрятно, был одет в кожаную куртку и джинсы. Осталось неясным, что заставило его буквально выползти на разделительную полосу и свернуться там «калачиком».

Ранее сообщалось, что сначала его переехал автомобиль «Ленд Крузер» ФСО, а потом еще и «Тойота Камри» МВД.

В полиции все же рассчитывают, что у мужчины есть родственники и они будут пытаться его найти.

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