Погибшего под колесами машины ФСО на Новом Арбате до сих пор не опознали

Сотрудники полиции так и не смогли установить личность неизвестного, которого раздавил насмерть автомобиль Федеральной службы охраны в Москве вечером 17 октября. Стражи порядка удивлены этим обстоятельством, поскольку погибший не похож ни на бомжа, ни на маргинала, пишет МК.

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