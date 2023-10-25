Глава Сочи Копайгородский сообщил об разработанном генплане города-курорта

Рекордный прирост числа предприятий МСП был зафиксирован в Сочи в текущем году. В настоящий момент количество таких организаций в городе достигает 37 тысяч. За восемь месяцев этого года в Сочи появилось 1,8 тысячи новых предприятий малого и среднего бизнеса, что более чем вдвое превышает показатель за весь минувший год. Также отмечается стремительный прирост количества сочинцев, занятых на малых и средних предприятиях.