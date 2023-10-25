Глава Сочи Копайгородский сообщил об разработанном генплане города-курорта

Posted 25 октября 2023, 06:58
Published 25 октября 2023, 06:58
Modified 25 июля, 21:46
Updated 25 июля, 21:46
Он отметил, что с начала года Сочи посетили более 6,4 млн гостей, что на 3% превысило прошлогодние показатели.
Также глава Сочи подчеркнул, что в летний период в городе действовал оперативный штаб для обеспечения комфорта и безопасности горожан и отдыхающих. Кроме того, в Сочи развернули аппаратно-программный комплекс «Купол».
По данным interfax-russia.ru, мэр города рассказал о масштабных реставрационных работах, которые проводятся на таких знаковых для Сочи объектах, как гостиница «Приморская», пансионат «Кристалл», а также санатории «Волна» и «Белые ночи».
Рекордный прирост числа предприятий МСП был зафиксирован в Сочи в текущем году. В настоящий момент количество таких организаций в городе достигает 37 тысяч. За восемь месяцев этого года в Сочи появилось 1,8 тысячи новых предприятий малого и среднего бизнеса, что более чем вдвое превышает показатель за весь минувший год. Также отмечается стремительный прирост количества сочинцев, занятых на малых и средних предприятиях.
Главным федеральным проектом, реализуемым в городе в настоящий момент, является программа комплексного развития Сочи до 2030 года. Копайгородский заявил, что первоочередные мероприятия проекта, утвержденного российским правительством, позволят обеспечить водой и канализационными коммуникациями полученные многодетными семьями участки, возвести магистральные водоводы и канализационный коллектор, а также укрепить четыре километра береговой линии в зонах максимального риска.
По словам мэра Сочи, 84% городского жилого сектора уже газифицировано. К 2030 году, согласно плану, в городе будет полностью завершена технически возможная газификация.
Глава города подчеркнул, что каждый пятый автобус в городе заправляют экологичным топливом — метаном. Еще 51 автобус будет доставлен в сочинский автобусный парк в текущем году. Также в городе будут построены три новых газозаправочных комплекса. Помимо этого, в Сочи на сегодняшний день функционирует 29 автозаправочных станций для электромобилей. На стадии заключения соглашения на установку еще 16 подобных заправочных станций.
Согласно заявлению Копайгородского, проект нового генплана Сочи уже готов. Документ, который впервые станет социально ориентированным, должны утвердить до конца текущего года. В Сочи строится шесть школ и три детских сада, запланирован ввод в эксплуатацию двух стадионов, а также двух спортивных и 15 воркаут-площадок.
Сочи является лидером среди мегаполисов России в области эффективной цифровой трансформации. В основном система «Умный город» предназначена для улучшения качества городской жизни, подытожил Копайгородский.