Чем опасно лунное затмение 28 октября

Posted 25 октября 2023, 15:17
Published 25 октября 2023, 15:17
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Весь процесс затмения будет длиться около четырех с половиной часов. Жители почти всех континентов смогут наблюдать его, за исключением большей части Северной Америки. А следующее лунное затмение ожидается 25 марта 2024 года.
С научной точки зрения нет доказательств о физическом или эмоциональном влиянии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от того, кто верит в затмение и подстраивает свои ощущения и поведение под свои ожидания. Поэтому это может быть опасно для эмоционального состояния слишком восприимчивых людей.
Эксперты полагают, что период затмений обычно может предопределить тенденции на несколько лет вперед. Они рекомендуют быть более внимательными к происходящему во время затмения и избегать принятия серьезных решений. Будет полезно избавиться от вредных привычек и всего лишнего, что может не давать идти вперед.
Стоит помнить, что влияние затмения на состояние каждого человека может зависеть от его индивидуальных особенностей.