Чем опасно лунное затмение 28 октября

С научной точки зрения нет доказательств о физическом или эмоциональном влиянии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от того, кто верит в затмение и подстраивает свои ощущения и поведение под свои ожидания. Поэтому это может быть опасно для эмоционального состояния слишком восприимчивых людей.