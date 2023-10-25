Астрологи назвали людей, которые могут разбогатеть после лунного затмения

Posted 25 октября 2023, 15:44
Published 25 октября 2023, 15:44
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Продолжительность полного затмения 28 октября составит примерно четыре с половиной часа. Практически все жители различных континентов смогут наблюдать это удивительное явление. Следующая фаза лунного затмения ожидается только в марте следующего года.
С научной точки зрения нет доказательств о физическом или эмоциональном воздействии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от собственных переживания и от того, как мы согласовываем свои ощущения с самим собой.
Вместе с этим астрологи уверяют, что Овны и Девы имеют все шансы разбогатеть после лунного затмения. Но для этого нужно проявить упорство и не отказываться от поступающих предложений о сотрудничестве.
Хорошие шансы улучшить материальное положение есть и у Львов, но им придется для этого много работать.