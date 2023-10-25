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Posted 25 октября 2023, 15:44

Published 25 октября 2023, 15:44

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Астрологи назвали людей, которые могут разбогатеть после лунного затмения

Астрологи назвали людей, которые могут разбогатеть после лунного затмения

25 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI.
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых есть вероятность разбогатеть после лунного затмения.

Продолжительность полного затмения 28 октября составит примерно четыре с половиной часа. Практически все жители различных континентов смогут наблюдать это удивительное явление. Следующая фаза лунного затмения ожидается только в марте следующего года.

С научной точки зрения нет доказательств о физическом или эмоциональном воздействии на человека. Некоторые утверждают, что это зависит только от собственных переживания и от того, как мы согласовываем свои ощущения с самим собой.

Вместе с этим астрологи уверяют, что Овны и Девы имеют все шансы разбогатеть после лунного затмения. Но для этого нужно проявить упорство и не отказываться от поступающих предложений о сотрудничестве.

Хорошие шансы улучшить материальное положение есть и у Львов, но им придется для этого много работать.

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#Илья Протвинов#Знаки Зодиака#Поведение#Сотрудничество#Астрология#Девы#Львы#Лунное затмение
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