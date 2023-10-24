В 2023 году крупные заказчики заключили договоры с 154,1 тыс. МСП-поставщиков

Posted 24 октября 2023, 08:49
Published 24 октября 2023, 08:49
Modified 16 января, 05:14
Updated 16 января, 05:14
Всего с начала 2023 года свыше 10 тыс. крупных заказчиков заключили договоры с 154,1 тыс. МСП-поставщиков. При этом процент закупок у МСП-поставщиков в общем объеме закупок превысил 50%, пишут Известия.
По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, такой результат обусловлен реализацией комплекса мер господдержки, в том числе с учетом увеличения квоты закупок у субъектов МСП и ее распространения на всех заказчиков по 223-ФЗ.
По ее данным, в этом году объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала достиг рекордной суммы — 3,84 трлн рублей, что больше на 25%, а в денежном выражении на 776,9 млрд рублей, чем годом ранее.
В числе крупнейших заказчиков — РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго».
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что самые крупные объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Московская область (180,27 млрд рублей), Свердловская область (140,95 млрд), Республика Татарстан (77,51 млрд). Лидерами этого списка стали Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей).
«Ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за три квартала 154,1 тыс. предпринимателям стать поставщиками по 223-ФЗ», — добавил Исаевич.
Вместе с тем существенного прироста объема заключенных договоров добились предприниматели из Москвы (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд), Хабаровского края (12,29 млрд рублей). В десятку лидеров по этому показателю вошли Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), а также Краснодарский край (5,87 млрд рублей).
В настоящее время компании с госучастием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнение установленной квоты контролируют Корпорация МСП и органы власти субъектов РФ.