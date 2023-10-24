Риэлторы назвали неликвидной квартиру Пугачевой на Кипре

Квартиры в башне One стоили в зависимости от этажа от 635 тысяч до более чем 10 млн евро — причем цена пентхауса, который предположительно приобрели Пугачева и Галкин, должна быть намного выше этого верхнего предела, однако сумма сделки не разглашается.