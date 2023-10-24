Риэлторы назвали неликвидной квартиру Пугачевой на Кипре

Posted 24 октября 2023, 20:08
Published 24 октября 2023, 20:08
Modified 24 октября 2023, 20:13
Updated 24 октября 2023, 20:13
Недавно стало известно, что уехавшие из России звездные супруги — Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) владеют трехэтажным пентхаусом в самом высоком доме «первой линии» в Европе. Это небоскреб One в Лимассоле, прямо на берегу Средиземного моря. Высота дома 170 метров, а Пугачевой и Галкину принадлежат, предположительно, самые верхние 35—37 этажи здания.
«Как правило, такие объекты покупают как инвестиционные и для периодического проживания. Зрелые семьи для постоянного проживания намного чаще выбирают дома — городские особняки и виллы. С таким бюджетом выбор у них был хороший. Значит, похоже, это все-таки не тихая гавань, а инвестиционная квартира на курорте», — заметила Демченко.
Квартиры в башне One стоили в зависимости от этажа от 635 тысяч до более чем 10 млн евро — причем цена пентхауса, который предположительно приобрели Пугачева и Галкин, должна быть намного выше этого верхнего предела, однако сумма сделки не разглашается.
Риэлтор полагает, что продать апартаменты будет непросто. Если покупатели будут проводить рутинные при таких масштабных финансовых операциях проверки по типу due diligence, могут возникнуть проблемы с подтверждением происхождения денег, на которые были приобретены апартаменты.
«Знаю не один и не два случая в ЕС, когда сделки по продаже россиянами объектов срывались из-за „подозрительности“ продавца по банковскому скорингу ЕС, — отметила Демченко. — Проблем не будет только если продавать опять-таки россиянам, причем без привлечения с их стороны кредитных средств».