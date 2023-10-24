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Posted 24 октября 2023, 13:02

Published 24 октября 2023, 13:02

Modified 24 октября 2023, 13:14

Updated 24 октября 2023, 13:14

Футболист Аршавин продает дом за 150 млн рублей

Футболист Аршавин продает дом за 150 млн рублей

24 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI.
Футболист Андрей Аршавин выставил на продажу трехэтажный дом, в котором есть бассейн и сауна, сообщает Starhit.

По информации издания, Аршавин принял решение избавиться от дома, где он когда-то жил со своей женой и детьми. Дом расположен в элитном жилом комплексе и имеет более 10 комнат, включая камин, зону отдыха и прачечную.

За весь этот комплекс спортсмен рассчитывает получить 150 миллионов рублей.

«В комплексе сделали качественный дизайнерский ремонт. Лестница изготовлена из мрамора, ванные комнаты облицованы натуральным камнем. Общая площадь составляет 400 квадратных метров, а участок занимает три сотки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что территория дома благоустроена, а по периметру установлен забор. Кроме того, выполнен ландшафтный дизайн, а также есть огромная парковка.

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