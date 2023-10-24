Этим знакам Зодиака стоит приготовиться к кардинальным переменам

Водолеям в ноябре будет тяжело — речь в первую очередь о работе, иногда даже будет казаться, что всё пропало и сил больше нет. «Пик ситуации придется на середину месяца, затем напряжение постепенно спадет», — уточнила астролог. Главное, не сдаваться и не копить обиды.