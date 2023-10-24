Этим знакам Зодиака стоит приготовиться к кардинальным переменам

Posted 24 октября 2023, 19:34
Published 24 октября 2023, 19:34
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Важные события этой осенью предрекают Львам. Их жизнь может измениться радикально. «Ноябрь для вас — месяц деятельный, напряженный и важный», — отметила телеведущая. Не стоит бояться выйти из зоны комфорта, но при этом небходимо сохранять железное спокойствие.
Водолеям в ноябре будет тяжело — речь в первую очередь о работе, иногда даже будет казаться, что всё пропало и сил больше нет. «Пик ситуации придется на середину месяца, затем напряжение постепенно спадет», — уточнила астролог. Главное, не сдаваться и не копить обиды.
Стрельцам астролог посоветовала в ноябре приступить к воплощению самых смелых планов. Вселенная будет на их стороне и есть хороший шанс, что задуманное исполнится.