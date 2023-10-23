В этих продуктах кальция больше, чем в «молочке»

Posted 23 октября 2023, 19:26
Published 23 октября 2023, 19:26
Modified 23 октября 2023, 19:28
Updated 23 октября 2023, 19:28
Гораздо больше кальция в орехах (фундук, миндаль), семенах, брокколи и бананах. Диетолог также обратила внимание на кунжутное масло и семена кунжута. Помимо прочего, это источник насыщенных жирных кислот.
При этом важно помнить, что некоторые продукты тормозят усвоение питательных веществ, выступая блокаторами. Это касается, например, чая и кофе из-за содержащихся в них танинов.
Ранее спортивный врач Александра Пурига рекомендовала есть брокколи вместо мяса. По содержанию калия, кальция, фосфора, натрия, железа этот вид капусты конкурирует с цветной, превосходя ее в два раза по количеству не только минеральных солей, но и белка. Наличие в брокколи незаменимых аминокислот приравнивает ее к говядине, а лизина и изолейцина — к белку куриного яйца. Кроме того, в брокколи есть вещества, которые препятствуют накоплению в организме «плохого» холестерина».
Важно также правильно приготовить этот овощ, чтобы по максимуму сохранить все полезные свойства. Кулинары советуют готовить его на пару или отваривать в подсоленной воде не более трёх минут.