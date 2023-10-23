В этих продуктах кальция больше, чем в «молочке»

Ранее спортивный врач Александра Пурига рекомендовала есть брокколи вместо мяса. По содержанию калия, кальция, фосфора, натрия, железа этот вид капусты конкурирует с цветной, превосходя ее в два раза по количеству не только минеральных солей, но и белка. Наличие в брокколи незаменимых аминокислот приравнивает ее к говядине, а лизина и изолейцина — к белку куриного яйца. Кроме того, в брокколи есть вещества, которые препятствуют накоплению в организме «плохого» холестерина».