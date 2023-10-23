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Posted 23 октября 2023, 15:35

Published 23 октября 2023, 15:35

Modified 23 октября 2023, 15:45

Updated 23 октября 2023, 15:45

Ученые заявили о легком способе продлить жизнь на 20 лет

Ученые заявили о легком способе продлить жизнь на 20 лет

23 октября 2023, 15:35
Фото: 1MI.
Британским ученым удалось найти способов замедлить процесс старения, сообщает Science Daily.

Команда британских ученых провела исследование, которое показало, что регулярная и быстрая ходьба может не только замедлить процесс старения, но и увеличить продолжительность жизни.

Исследование коснулось 405 тысяч человек, и результаты оказались потрясающими. Ученые установили, что быстрая ходьба благотворно влияет на длину теломер — основного показателя старения клеток.

Оказалось, что именно эта физическая активность способна замедлить процесс старения клеток и продлить жизнь. Издание пишет, что другие виды спорта не имеют такого положительного эффекта на длину теломер.

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#Илья Протвинов#Общество#Физическая активность#Ученые#Продление жизни#Замедление старения#Быстрая ходьба#Теломер
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