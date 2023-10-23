Ученые заявили о легком способе продлить жизнь на 20 лет

Posted 23 октября 2023, 15:35
Published 23 октября 2023, 15:35
Modified 23 октября 2023, 15:45
Updated 23 октября 2023, 15:45
Команда британских ученых провела исследование, которое показало, что регулярная и быстрая ходьба может не только замедлить процесс старения, но и увеличить продолжительность жизни.
Исследование коснулось 405 тысяч человек, и результаты оказались потрясающими. Ученые установили, что быстрая ходьба благотворно влияет на длину теломер — основного показателя старения клеток.
Оказалось, что именно эта физическая активность способна замедлить процесс старения клеток и продлить жизнь. Издание пишет, что другие виды спорта не имеют такого положительного эффекта на длину теломер.