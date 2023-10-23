Стали известны подробности возможного возвращения Пугачевой в Россию

Posted 23 октября 2023, 15:09
Published 23 октября 2023, 15:09
Modified 23 октября 2023, 15:17
Updated 23 октября 2023, 15:17
Издание сообщило, что Пугачева перед отъездом своего мужа из Израиля приняла решение не оставаться одна с детьми в условиях обстрелов. По данным «7 дней», за прошедшую неделю она осознала всю ужасность жизни в Израиле, находящемся в состоянии войны.
«Еще в начале конфликта певица была уверена, что продержится в бомбоубежище во время ракетных атак и скоро все наладится. Теперь стало известно, что она готовится к возвращению в родную страну», — пишет издание, но о конкретных сроках информации нет.
Отмечается, что в доме, где жила звездная семья, уже ведется уборка. Официальных комментариев по поводу возвращения не было.