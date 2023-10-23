Стали известны подробности возможного возвращения Пугачевой в Россию

«Еще в начале конфликта певица была уверена, что продержится в бомбоубежище во время ракетных атак и скоро все наладится. Теперь стало известно, что она готовится к возвращению в родную страну», — пишет издание, но о конкретных сроках информации нет.



Отмечается, что в доме, где жила звездная семья, уже ведется уборка. Официальных комментариев по поводу возвращения не было.