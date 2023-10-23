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Posted 23 октября 2023, 15:09

Published 23 октября 2023, 15:09

Modified 23 октября 2023, 15:17

Updated 23 октября 2023, 15:17

Пугачева может вернуться домой из Израиля

Стали известны подробности возможного возвращения Пугачевой в Россию

23 октября 2023, 15:09
Фото: 1MI.

Пугачева может вернуться домой из Израиля

Певица Алла Пугачева, которая покинул Россию и уехала в Израиль, собирается вернуться, пишет издание «7 дней».

Издание сообщило, что Пугачева перед отъездом своего мужа из Израиля приняла решение не оставаться одна с детьми в условиях обстрелов. По данным «7 дней», за прошедшую неделю она осознала всю ужасность жизни в Израиле, находящемся в состоянии войны.

«Еще в начале конфликта певица была уверена, что продержится в бомбоубежище во время ракетных атак и скоро все наладится. Теперь стало известно, что она готовится к возвращению в родную страну», — пишет издание, но о конкретных сроках информации нет.

Отмечается, что в доме, где жила звездная семья, уже ведется уборка. Официальных комментариев по поводу возвращения не было.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Алла Пугачёва#Израиль#Возвращение
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