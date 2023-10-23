Продавцы маркетплейсов могут оформить «Маркет Карту» Модульбанка

Еще одна тенденция связана с ростом числа продавцов, которые одновременно работают с двумя маркетплейсами. В прошлом году доля таких продавцов выросла до 18%, в сравнении с 13% годом ранее. Примечательно, что новые продавцы чаще являются более квалифицированными и остаются работать на них дольше. Это один из признаков более зрелой и профессиональной торговли в режиме онлайн, что приносит пользу как покупателям, так и продавцам.