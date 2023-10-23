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Posted 23 октября 2023, 07:30

Published 23 октября 2023, 07:30

Modified 23 октября 2023, 07:30

Updated 23 октября 2023, 07:30

Продавцы маркетплейсов могут оформить «Маркет Карту» Модульбанка

Продавцы маркетплейсов могут оформить «Маркет Карту» Модульбанка

23 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI.
На конец первого квартала 2023 года доля активных продавцов на маркетплейсах выросла на 21%. Однако данный показатель роста оказался менее значительным, чем в предшествующем периоде.

По мнению ряда экспертов, причиной этому может быть насыщение экосистем каждого маркетплейса, что влечет замену их количества качеством. Специалисты также считают: рынок маркетплейсов будет расти не столько за счет появления новых продавцов, сколько благодаря развитию крупных и сильных игроков. И такая тенденция непременно будет стимулировать жесткую конкуренцию и появление новых высококачественных услуг и товаров на маркетплейсах, пишет gorod55.ru.

Эволюция в мире маркетплейсов приводит к появлению новых услуг. В частности, Модульбанк запустил услугу, позволяющую открывать счета физическим лицам, а также получать карту физического лица — «Маркет Карту». Новшество предназначено для ИП, которые работают на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами банка. «Маркет Карта» дает возможность взаимодействовать с торговой выручкой маркетплейсов. Она работает с системой быстрых платежей (СБП), позволяет делать переводы по номеру телефона, а также переводить средства по миру через сторонние сервисы.

«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей, — поделился председатель правления Модульбанка Павел Семенов. — Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте».

Еще одна тенденция связана с ростом числа продавцов, которые одновременно работают с двумя маркетплейсами. В прошлом году доля таких продавцов выросла до 18%, в сравнении с 13% годом ранее. Примечательно, что новые продавцы чаще являются более квалифицированными и остаются работать на них дольше. Это один из признаков более зрелой и профессиональной торговли в режиме онлайн, что приносит пользу как покупателям, так и продавцам.

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