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Posted 23 октября 2023, 18:59

Published 23 октября 2023, 18:59

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Назван самый счастливый знак зодиака ноября

Назван самый счастливый знак зодиака ноября

23 октября 2023, 18:59
Фото: 1MI.
Астрологи рассказали, какой из знаков ожидает в следующем месяце настоящая любовь и прибыль в доме, пишет сайт pg11.ru.

Это Девы — в ноябре им благоприятствует планета Венера, которая «заботится» о наших любовных и финансовых делах.

Астрологи предрекают Девам в ноябре настоящий расцвет в личных отношениях. Женщины будут необычайно соблазнительны, а мужчины пылки и страстны, что привлечет представителей противоположного пола. Для семейных же Дев наступит период укрепления отношений.

Всё будет удачно складываться и на работе. Если предложат командировку, не отказываетесь. Это шанс завести новые контакты, что в свою очередь благоприятно скажется на крупной прибыли, которая поступит еще до конца года.

В ноябре Девы могут решиться на крупные покупки или сменить место жительство. Астрологи считают, что на этом пути их ждёт удача. Однако важно сохранять спокойствие и стойкость. Выдержка, мягкость и гибкость характера — это поможет достигнуть вам большего.

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