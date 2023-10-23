Назван самый счастливый знак зодиака ноября

Posted 23 октября 2023, 18:59
Published 23 октября 2023, 18:59
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Это Девы — в ноябре им благоприятствует планета Венера, которая «заботится» о наших любовных и финансовых делах.
Астрологи предрекают Девам в ноябре настоящий расцвет в личных отношениях. Женщины будут необычайно соблазнительны, а мужчины пылки и страстны, что привлечет представителей противоположного пола. Для семейных же Дев наступит период укрепления отношений.
Всё будет удачно складываться и на работе. Если предложат командировку, не отказываетесь. Это шанс завести новые контакты, что в свою очередь благоприятно скажется на крупной прибыли, которая поступит еще до конца года.
В ноябре Девы могут решиться на крупные покупки или сменить место жительство. Астрологи считают, что на этом пути их ждёт удача. Однако важно сохранять спокойствие и стойкость. Выдержка, мягкость и гибкость характера — это поможет достигнуть вам большего.