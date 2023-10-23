Диетолог назвала фрукт для укрепления иммунитета

По ее словам, употребление манго будет способствовать укреплению организма благодаря наличию в нем витамина C, бета-каротина и клетчатки. Она отмечает, что бета-каротин и витамин C играют важную роль в работе иммунной системы, а клетчатка необходима для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта и поддержания баланса микробиома.