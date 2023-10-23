newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2023, 15:47

Published 23 октября 2023, 15:47

Modified 23 октября 2023, 16:01

Updated 23 октября 2023, 16:01

Диетолог назвала фрукт для укрепления иммунитета

Диетолог назвала фрукт для укрепления иммунитета

23 октября 2023, 15:47
Фото: 1MI.
Регулярное употребление манго позволит укрепить организм, пишет «Москва 24» со ссылкой на слова диетолога Елены Соломатиной.

Эксперт по питанию Елена Соломатина рассказала о необычном фрукте, который может помочь поддержать здоровый иммунитет в холодное время года.

По ее словам, употребление манго будет способствовать укреплению организма благодаря наличию в нем витамина C, бета-каротина и клетчатки. Она отмечает, что бета-каротин и витамин C играют важную роль в работе иммунной системы, а клетчатка необходима для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта и поддержания баланса микробиома.

«Если наши полезные бактерии чувствуют себя комфортно, им хватает пищи для роста и развития, они спокойно справляются с вредными микробами и отправляют правильные сигналы иммунной системе», — уточняет Соломатина.

Диетолог также делает акцент на том, что вирусы проникают в организм через слизистые оболочки, а манго помогает поддерживать их в нормальном увлажненном состоянии.

Читайте также:
Диетолог объяснила, зачем каждый день нужно пить ромашковый чайДиетолог рассказала о необычной пользе пельменейДиетолог назвала опасные для завтрака продукты
#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Желудочно-кишечный тракт#Иммунная система
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика