Диетолог назвала фрукт для укрепления иммунитета

Posted 23 октября 2023, 15:47
Published 23 октября 2023, 15:47
Modified 23 октября 2023, 16:01
Updated 23 октября 2023, 16:01
Эксперт по питанию Елена Соломатина рассказала о необычном фрукте, который может помочь поддержать здоровый иммунитет в холодное время года.
По ее словам, употребление манго будет способствовать укреплению организма благодаря наличию в нем витамина C, бета-каротина и клетчатки. Она отмечает, что бета-каротин и витамин C играют важную роль в работе иммунной системы, а клетчатка необходима для поддержания здоровой работы желудочно-кишечного тракта и поддержания баланса микробиома.
«Если наши полезные бактерии чувствуют себя комфортно, им хватает пищи для роста и развития, они спокойно справляются с вредными микробами и отправляют правильные сигналы иммунной системе», — уточняет Соломатина.
Диетолог также делает акцент на том, что вирусы проникают в организм через слизистые оболочки, а манго помогает поддерживать их в нормальном увлажненном состоянии.