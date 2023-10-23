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Posted 23 октября 2023, 15:46

Published 23 октября 2023, 15:46

Modified 16 января, 05:24

Updated 16 января, 05:24

Белоусов: Предприниматели 89 регионов уже пользуются цифровой платформой МСП. РФ

Белоусов: Предприниматели 89 регионов уже пользуются цифровой платформой МСП. РФ

23 октября 2023, 15:46
Фото: 1MI.
С помощью цифровой платформы МСП.РФ предприниматели из каждого субъекта РФ, включая новые территории, имеют возможность пользоваться в онлайн-режиме всеми федеральными и региональными мерами поддержки.

Об этом сообщил во время выступления в рамках парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего бизнеса первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов, ответственный за реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», пишет gazeta.ru.

Вице-премьер привел данные о том, что на цифровой платформе зарегистрировались уже 560 тыс. пользователей, которые за прошедшие 2,5 года более 3 млн раз воспользовались ее сервисами.

«Корпорацией МСП создано одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. Сегодня в той или иной степени с платформой интегрированы все 89 регионов. На портале представлено 30 сервисов, через которые пользователь может получить свыше 300 услуг», — отметил Белоусов.

Он также указал, что предпринимателям из новых регионов также доступны программа льготного кредитования под поручительства Корпорации МСП, программа льготного лизинга. Начали работать центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.

Белоусов напомнил, что начиная с сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации предпринимателям доступен механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, который упрощает процесс получения кредита, если у предпринимателя не хватает залога.

23 октября в Государственной думе прошли парламентские слушания, посвященные вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Заседание прошло с участием представителей Правительства РФ, руководства нижней палаты парламента, лидеров фракций, депутатов профильных комитетов, а также представителей институтов развития, бизнес-объединений и приглашенных предприниматели из субъектов РФ.

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