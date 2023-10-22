В России начали продавать смартфоны за 317 тыс рублей

Posted 22 октября 2023, 11:34
Published 22 октября 2023, 11:34
Modified 22 октября 2023, 11:36
Updated 22 октября 2023, 11:36
На российском рынке появились складные смартфоны Google Pixel Fold — первые устройства такого типа от компании Google. Презентация гаджета состоялась в мае, а его стартовая цена составляла $1799 (чуть больше 172 тыс. руб.).
Внешний экран смартфона имеет диагональ 5,8 дюйма, а внутренний — 7,6 дюйма.
Главным компонентом смартфона является процессор Google Tensor G2, который имеет восемь ядер и поддержку сетей 5G.
Стоимость версии с объемом 256 ГБ достигает 317 тысяч рублей в России.