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Posted 22 октября 2023, 11:34

Published 22 октября 2023, 11:34

Modified 22 октября 2023, 11:36

Updated 22 октября 2023, 11:36

В России начали продавать смартфоны за 317 тыс рублей

В России начали продавать смартфоны за 317 тыс рублей

22 октября 2023, 11:34
Фото: 1MI.
В России появился в продаже смартфон Google Pixel Fold по цене более 300 тысяч рублей, сообщает издание FBM.

На российском рынке появились складные смартфоны Google Pixel Fold — первые устройства такого типа от компании Google. Презентация гаджета состоялась в мае, а его стартовая цена составляла $1799 (чуть больше 172 тыс. руб.).

Внешний экран смартфона имеет диагональ 5,8 дюйма, а внутренний — 7,6 дюйма.

Главным компонентом смартфона является процессор Google Tensor G2, который имеет восемь ядер и поддержку сетей 5G.

Стоимость версии с объемом 256 ГБ достигает 317 тысяч рублей в России.

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