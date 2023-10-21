Стали известны цены самых бюджетных машин для чиновников

Самой доступной является Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников автомобили от АвтоВАЗа включают в себя Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.