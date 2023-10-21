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Posted 21 октября 2023, 08:25

Published 21 октября 2023, 08:25

Modified 21 октября 2023, 08:29

Updated 21 октября 2023, 08:29

Стали известны цены самых бюджетных машин для чиновников

Стали известны цены самых бюджетных машин для чиновников

21 октября 2023, 08:25
Фото: 1MI.
Самым дешевым автомобилем для российских чиновников стала «Лада Гранта» за 700 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

А самым дорогим в списке оказался внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются примерно с 40 миллионов рублей. Эти данные были получены из прайс-листов и информации от автопроизводителей.

Ранее Минпромторг опубликовал список рекомендуемых автомобилей для закупок для госслужащих в приоритетном порядке. В этот перечень вошли пять российских брендов: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval. Всего в списке представлено 23 модели автомобилей.

Самой доступной является Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников автомобили от АвтоВАЗа включают в себя Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.

Самыми дорогими автомобилями оказались модели от бренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят примерно 39 и 40 миллионов рублей соответственно.

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#Илья Протвинов#Политика#Общество#Цены#Автомобили#Чиновники#Лада Гранта#АвтоВАЗ#Aurus Komendant
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