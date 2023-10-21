Стали известны цены самых бюджетных машин для чиновников

Posted 21 октября 2023, 08:25
Published 21 октября 2023, 08:25
Modified 21 октября 2023, 08:29
Updated 21 октября 2023, 08:29
А самым дорогим в списке оказался внедорожник Aurus Komendant, цены на который начинаются примерно с 40 миллионов рублей. Эти данные были получены из прайс-листов и информации от автопроизводителей.
Ранее Минпромторг опубликовал список рекомендуемых автомобилей для закупок для госслужащих в приоритетном порядке. В этот перечень вошли пять российских брендов: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval. Всего в списке представлено 23 модели автомобилей.
Самой доступной является Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников автомобили от АвтоВАЗа включают в себя Lada Vesta — от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона и Lada Niva Legend — от 830 тысяч.
Самыми дорогими автомобилями оказались модели от бренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят примерно 39 и 40 миллионов рублей соответственно.