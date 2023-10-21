Сомелье рассказал, как открыть вино без штопора

Второй метод — с помощью ботинка. Однако стоит отметить, что это самый опасный способ и может повредить как вино, так и ваше настроение. Сначала поставьте бутылку вертикально в ботинок, а затем наклоните конструкцию горизонтально. Удерживайте одной рукой носок ботинка, а второй — горлышко бутылки. Начните бить каблуком ботинка о стену, тогда пробка начнет выдавливаться. Важно найти момент, когда пробка почти вышла, но еще не вылетела, чтобы окончательно открыть бутылку рукой. Лучше выполнять эту процедуру на улице, чтобы избежать лишних пятен.