Сомелье рассказал, как открыть вино без штопора

Posted 21 октября 2023, 09:27
Published 21 октября 2023, 09:27
Modified 21 октября 2023, 09:50
Updated 21 октября 2023, 09:50
Выбор способа открытия бутылки без штопора может зависеть от наличия подходящих инструментов и вашей степени готовности рискнуть. Итак, приступим.
Первый метод — с использованием ложки. Для этого нужно вставить ее под углом 90 градусов и надавить на пробку. При этом держите бутылку, чтобы она не опрокинулась. Если вино уже открыто, можно оставить ложку внутри — она будет отталкивать пробку.
Второй метод — с помощью ботинка. Однако стоит отметить, что это самый опасный способ и может повредить как вино, так и ваше настроение. Сначала поставьте бутылку вертикально в ботинок, а затем наклоните конструкцию горизонтально. Удерживайте одной рукой носок ботинка, а второй — горлышко бутылки. Начните бить каблуком ботинка о стену, тогда пробка начнет выдавливаться. Важно найти момент, когда пробка почти вышла, но еще не вылетела, чтобы окончательно открыть бутылку рукой. Лучше выполнять эту процедуру на улице, чтобы избежать лишних пятен.
Третий способ — использовать другую бутылку. Вам понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5 литра. Лучше всего взять с обычной водой, так как газировка может стать причиной фонтанирующего шоу. Нужно использовать бутылку как молоток, нанося удары ей по дну другой бутылки. Важно помнить о том, что такой метод требует большой осторожности, особенно если бутылка хрупкая.
Для того, чтобы открыть бутылку фломастером, нужно поместить его на крышку, нажимая на нее и вставляя в горлышко.
Возьмите фломастер одной рукой и ударьте по другой стороне маркера, используя вашу вторую руку как молоток. Если больно, то можно обернуть руку полотенцем.
Есть еще несколько способов открыть бутылку вина без штопора. Один из них — использовать нож. Возьмите нож средних размеров и вонзите его острие в пробку. Плавно продолжайте прокручивать таким образом, чтобы он стал похож на штопор. Затем, чтобы извлечь пробку, обмотайте рукоять и часть лезвия, которое не вошло в пробку, полотенцем или плотной салфеткой. Вращайте нож, подобно ключу в замке, чтобы пробка начала выходить.
Другой способ — использовать ключ от двери. Если у вас есть современный металлический ключ, вы можете аккуратно поставить его на пробку и начать надавливать. Таким образом она окажется внутри бутылки.
Если у вас нет ни ножа, ни ключа, можно попробовать открыть бутылку при помощи пальца. Чтобы это сделать, возьмите бутылку за горлышко, резкими движениями потрясите ее как метроном.
Затем поставьте бутылку на стол, обхватите горлышко одной рукой и указательным или большим пальцем другой руки давите на пробку, чтобы она провалилась внутрь. Будьте аккуратны, чтобы ваш палец не застрял.
Если у вас под рукой есть саморез средней длины, вы можете использовать его для открытия бутылки без штопора. Вкручивайте саморез пальцами или отверткой в пробку до тех пор, пока он не окажется на 70% внутри. Затем возьмите пассатижи или плоскогубцы и терпеливо, применяя правило рычага, вытащите пробку.
Наконец, можно попробовать открыть бутылку вина без штопора с помощью маникюрных ножниц. Вонзите одно острие ножниц в середину пробки, а второе — с краю, создавая подобие циркуля. Но будьте осторожны, чтобы ножницы не вошли слишком глубоко, иначе они могут сломаться или пробка может разрушиться. Затем поворачивайте ножницы, утапливая пробку внутрь, и потяните за них вверх, чтобы освободить пробку из бутылки.