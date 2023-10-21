«Белок молодости»: Как сохранить кожу гладкой и упругой

Posted 20 октября 2023, 22:44
Published 20 октября 2023, 22:44
Modified 20 октября 2023, 22:46
Updated 20 октября 2023, 22:46
Коллаген представляет собой набор из 19 аминокислот и составляет 70% от общего числа белковой массы. В коже его синтезируют особые клетки — фибробласты, а разрушают ферменты коллагеназы и металлопротеиназы. С возрастом в человеческом организме первые начинают вырабатываться все менее активно, а другие, наоборот.
В косметике фаворитом среди коллагенов считается морской коллаген. Его добывают из кожи рыб и по составу он наиболее близок к человеческому.
Однако необязательно принимать внутрь порошки и капсулы из аптеки, коллаген также можно получать ежедневно из пищи. Лучшие источники этого белка — белое мясо, моллюски, рыба, льняное масло, укроп, киви, брюссельская капуста, соя и бобовые.
При этом максимальный эффект от коллагена можно получить, принимая его вместе с аминокислотами или витамином С. Также врач-косметолог расскажет на приеме об инъекционных препаратах с аминокислотами, витаминами и об аппаратных методиках.
Большинство людей могут позволить себе использовать средства с коллагеном или употреблять его в пищу. Однако противопоказания к нему все же есть. Так, коллаген не подходит людям с хроническими болезнями почек, сердца, печени и при нарушении усвоения аминокислот.