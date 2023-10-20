Воробьев и представитель КНР обсудили планы совместной работы

«Мы очень рады видеть вас, Андрей Юрьевич (Воробьев), и вашу делегацию в городе Чунцин. В марте этого года наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, и главы наших государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин, в свою очередь, тоже изучает возможность укрепления всесторонней связи с Россией, в том числе в сферах энергетики, торговли и транспорта. Сейчас у нас более 20 автомобильных предприятий, а также свыше 1 тыс., где производят запчасти для машин, — отметил Чен Мингбо. — В Чунцине большой рынок, в том числе промышленных товаров, автомобильных запчастей, которые можно экспортировать на зарубежный рынок».