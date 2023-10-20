Воробьев и представитель КНР обсудили планы совместной работы

Posted 20 октября 2023, 13:13
Published 20 октября 2023, 13:13
Modified 20 октября 2023, 13:13
Updated 20 октября 2023, 13:13
Одной из ключевых тем обсуждения стали перспективы развития автомобильной промышленности и возможности совместных образовательных программ, пишет riamo.ru
«Наш президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой, с ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать и вносить свою лепту в эти коммуникации, отношения и взаимодействие между странами, — отметил Андрей Воробьев. — Китайская автомобильная промышленность растет, и, конечно, на текущем этапе логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас ряд встреч с автомобильными производителями, гигантами. Вы знаете, что сегодня многие европейские компании ушли, и для китайских друзей есть прекрасная возможность зайти на привлекательный рынок».
Чунцин с населением около 33 миллионов человек является крупнейшим городом Китая и мира по численности населения и территории. Чен Мингбо подчеркнул, что город играет важную роль в развитии промышленности Китая, охватывая практически все отрасли, включая передовые технологии в передаче данных и создание новых источников энергии.
«Мы очень рады видеть вас, Андрей Юрьевич (Воробьев), и вашу делегацию в городе Чунцин. В марте этого года наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, и главы наших государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин, в свою очередь, тоже изучает возможность укрепления всесторонней связи с Россией, в том числе в сферах энергетики, торговли и транспорта. Сейчас у нас более 20 автомобильных предприятий, а также свыше 1 тыс., где производят запчасти для машин, — отметил Чен Мингбо. — В Чунцине большой рынок, в том числе промышленных товаров, автомобильных запчастей, которые можно экспортировать на зарубежный рынок».
В ходе встречи Андрей Воробьев подчеркнул важность партнерских отношений в области образования и обмена опытом.
«Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. Буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области имели возможность посетить школы и университеты Китая, знакомясь с нюансами, современными методиками образования. И такое сотрудничество в этой сфере также важно, — добавил губернатор Подмосковья. — Сегодня наиболее востребованные у нас языки — это китайский и английский, мы их с удовольствием изучаем. Я знаю, что и в Китае изучают русский. Мы, со своей стороны, заинтересованы в обмене такими программами».
На встрече Андрей Воробьев и Чен Мингбо также договорились организовать участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в школах Московской области.