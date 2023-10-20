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Posted 20 октября 2023, 16:22

Published 20 октября 2023, 16:22

Modified 20 октября 2023, 16:31

Updated 20 октября 2023, 16:31

Вертолет побил рекорд скорости на Марсе

Вертолет побил рекорд скорости на Марсе

20 октября 2023, 16:22
Фото: 1MI.
Находящийся на Марсе вертолет NASA Ingenuity смог установить новый рекорд скорости, пишет «Рамблер».

Устройство снова установило новый рекорд скорости полета на Марсе. Это произошло в восьмой раз, запуск состоялся 12 октября 2023 года.

Вертолет пролетел 268 метров за 119,30 секунды, а максимальная высота составила 18 метров. Скорость достигла десяти метров в секунду.

Ранее этот рекорд принадлежал также вертолету NASA, который развивал скорость восемь метров в секунду.

Стоит отметить, что Ingenuity является первым летательным аппаратом, которые смог полетать на Марсе. Это случилось в 2021 году.

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#Илья Протвинов#Общество#Марс#NASA#Вертолет#Рекорд скорости
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