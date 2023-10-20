Вертолет побил рекорд скорости на Марсе

Posted 20 октября 2023, 16:22
Published 20 октября 2023, 16:22
Modified 20 октября 2023, 16:31
Updated 20 октября 2023, 16:31
Устройство снова установило новый рекорд скорости полета на Марсе. Это произошло в восьмой раз, запуск состоялся 12 октября 2023 года.
Вертолет пролетел 268 метров за 119,30 секунды, а максимальная высота составила 18 метров. Скорость достигла десяти метров в секунду.
Ранее этот рекорд принадлежал также вертолету NASA, который развивал скорость восемь метров в секунду.
Стоит отметить, что Ingenuity является первым летательным аппаратом, которые смог полетать на Марсе. Это случилось в 2021 году.