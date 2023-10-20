Названы восемь вещей в доме, которые незаметно разрушают здоровье

Еще один нежелательный предмет домашнего обихода — открытый камин. Если разжигать огонь в нем часто, то можно не только испытать на себе проблемы с сухой кожей и раздраженной слизистой глаз, но и столкнуться с различными мутациями в организме, утверждает врач. По его словам, последние могут вызвать продукты горения, образующиеся в воздухе. Так что если разбирать камин всё-таки не хочется, то хотя бы стоит сидеть как можно дальше от огня, а потом тщательно проветривать комнату.