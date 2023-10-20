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Posted 19 октября 2023, 22:33

Published 19 октября 2023, 22:33

Modified 19 октября 2023, 22:35

Updated 19 октября 2023, 22:35

Названы восемь вещей в доме, которые незаметно разрушают здоровье

Названы восемь вещей в доме, которые незаметно разрушают здоровье

19 октября 2023, 22:33
Фото: 1MI.
Доктор перечислил предметы быта, от которых лучше избавиться, если хотите, чтобы ваши легкие и сердце оставались в порядке.

Даже самые простые вещи могут повлиять не лучшим образом на наше здоровье, пишет Express со ссылкой на доктора Амира Хана.

Он советует избавиться, прежде всего, от ароматических свечек и палочек, которые надо поджигать. Дело в том, что во время горения они выделяют крошечные токсичные частицы. Именно они и представляют опасность для здоровья легких и сердца.

С неменьшей осторожностью следует относиться к дезодорантам-аэрозолям, освежителям воздуха, лакам для волос, чистящим едким порошкам и жироудалителям для кухни и ванной.

При вдыхании все эти средства могут вызвать тошноту, а также повреждать нервы и другие органы. Всё потому, что они содержат летучие органические соединения, провоцирующие раздражение дыхательных путей, отмечает Хан.

Еще один нежелательный предмет домашнего обихода — открытый камин. Если разжигать огонь в нем часто, то можно не только испытать на себе проблемы с сухой кожей и раздраженной слизистой глаз, но и столкнуться с различными мутациями в организме, утверждает врач. По его словам, последние могут вызвать продукты горения, образующиеся в воздухе. Так что если разбирать камин всё-таки не хочется, то хотя бы стоит сидеть как можно дальше от огня, а потом тщательно проветривать комнату.

#Здоровье#Легкие#Сердце#Ароматические свечки#Палочки#Токсичные частицы#Дезодоранты-аэрозоли#Освежители воздуха#Лаки для волос#Чистящие порошки#Жироудалители#Кухня#Летучие органические соединения#Раздражение дыхательных путей#Открытый камин#Сухая кожа#Раздраженная слизистая глаз#Мутации#Продукты горения#Проветривание комнаты
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