Названы восемь вещей в доме, которые незаметно разрушают здоровье

Posted 19 октября 2023, 22:33
Published 19 октября 2023, 22:33
Modified 19 октября 2023, 22:35
Updated 19 октября 2023, 22:35
Даже самые простые вещи могут повлиять не лучшим образом на наше здоровье, пишет Express со ссылкой на доктора Амира Хана.
Он советует избавиться, прежде всего, от ароматических свечек и палочек, которые надо поджигать. Дело в том, что во время горения они выделяют крошечные токсичные частицы. Именно они и представляют опасность для здоровья легких и сердца.
С неменьшей осторожностью следует относиться к дезодорантам-аэрозолям, освежителям воздуха, лакам для волос, чистящим едким порошкам и жироудалителям для кухни и ванной.
При вдыхании все эти средства могут вызвать тошноту, а также повреждать нервы и другие органы. Всё потому, что они содержат летучие органические соединения, провоцирующие раздражение дыхательных путей, отмечает Хан.
Еще один нежелательный предмет домашнего обихода — открытый камин. Если разжигать огонь в нем часто, то можно не только испытать на себе проблемы с сухой кожей и раздраженной слизистой глаз, но и столкнуться с различными мутациями в организме, утверждает врач. По его словам, последние могут вызвать продукты горения, образующиеся в воздухе. Так что если разбирать камин всё-таки не хочется, то хотя бы стоит сидеть как можно дальше от огня, а потом тщательно проветривать комнату.