Названы главные продукты-убийцы сердца и сосудов

Сердце и сосуды также не скажут вам «спасибо», если регулярно потреблять переработанные мясные продукты и полуфабрикаты, так как они содержат усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы в больших концентрациях. Так что любителям колбас, сосисок и котлет из супермаркета стоит крепко задуматься прежде, чем затариться такими товарами, или научиться всё это готовить дома самому.