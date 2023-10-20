Названы главные продукты-убийцы сердца и сосудов

Posted 20 октября 2023, 19:04
Published 20 октября 2023, 19:04
Modified 20 октября 2023, 19:10
Updated 20 октября 2023, 19:10
В первую очередь, это трансжиры, соль и сахар, рассказала врач-кардиолог Анна Бирюкова. Всё дело в том, что наш организм не может усвоить трансжиры, поэтому долго находясь в крови, они повышают плохой холестерин и как следствие риск атеросклероза.
Стоит отказаться, прежде всего, от фастфуда и магазинных кондитерских изделий. Бойтесь следующих ингредиентов на упаковках — кулинарный, гидрогенизированный, растительный модифицированный, сатурированный жир, жир специального назначения.
Сердце и сосуды также не скажут вам «спасибо», если регулярно потреблять переработанные мясные продукты и полуфабрикаты, так как они содержат усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы в больших концентрациях. Так что любителям колбас, сосисок и котлет из супермаркета стоит крепко задуматься прежде, чем затариться такими товарами, или научиться всё это готовить дома самому.
Соль не принесет вреда организму, если употреблять ее по минимуму. Между тем, врач включила в число самых соленых продуктов питания даже покупной хлеб. Про вред колбасных изделий, копченостей, фастфуда, полуфабрикатов, бульонных кубиков, консервов, чипсов, оливок, томатного сока, майонеза и соусов и так все знают.
Если каждый день есть соленья, это приведет к задержке жидкости в организме, появятся отеки и как следствие начнёт развиваться гипертоническая болезнь, а также другие сердечно-сосудистые заболевания.
Сладкоежкам также пора задуматься о своем здоровье. Чрезмерное употребление сахара, кроме проблем с лишним весом, вызывает сильную нехватку тиамина, а это, в свою очередь, может привести уже к дистрофии сердечной мышцы.