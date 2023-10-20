Астролог назвал два знака Зодиака, которым сильно повезёт в эти дни

Posted 19 октября 2023, 21:57
Published 19 октября 2023, 21:57
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
На большую удачу смогут рассчитывать рожденные под созвездием Козерога. Есть шанс реализовать свои самые заветные желания. Главное, не упустить его, даже если на этом пути придется столкнуться с трудностями. Наградой станет достижение цели, к которой вы, возможно, долго шли.
Еще одними счастливчиками станут Скорпионы. Для них открывается возможность ощутить себя настоящими победителями. Наконец, удастся решить задачи, которые раньше казались трудно осуществимыми. В этом помогут также давние друзья, которые внезапно снова появятся в вашей жизни.