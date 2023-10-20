Астролог назвал два знака Зодиака, которым сильно повезёт в эти дни

На большую удачу смогут рассчитывать рожденные под созвездием Козерога. Есть шанс реализовать свои самые заветные желания. Главное, не упустить его, даже если на этом пути придется столкнуться с трудностями. Наградой станет достижение цели, к которой вы, возможно, долго шли.