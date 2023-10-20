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Posted 19 октября 2023, 21:57

Published 19 октября 2023, 21:57

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Астролог назвал два знака Зодиака, которым сильно повезёт в эти дни

Астролог назвал два знака Зодиака, которым сильно повезёт в эти дни

19 октября 2023, 21:57
Фото: 1MI.
Оставшиеся до конца октября дни окажутся наиболее благоприятными для двух представителей зодиакального круга, рассказал астролог Павел Глоба.

На большую удачу смогут рассчитывать рожденные под созвездием Козерога. Есть шанс реализовать свои самые заветные желания. Главное, не упустить его, даже если на этом пути придется столкнуться с трудностями. Наградой станет достижение цели, к которой вы, возможно, долго шли.

Еще одними счастливчиками станут Скорпионы. Для них открывается возможность ощутить себя настоящими победителями. Наконец, удастся решить задачи, которые раньше казались трудно осуществимыми. В этом помогут также давние друзья, которые внезапно снова появятся в вашей жизни.

#Развлечения#Скорпион#Козерог#Цели#Зодиак#Астрология#Удача#Победа#Друзья
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