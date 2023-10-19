В Москве за выкуп библиотекарши потребовали 5 млн рублей

Posted 18 октября 2023, 23:04
Published 18 октября 2023, 23:04
Modified 18 октября 2023, 23:10
Updated 18 октября 2023, 23:10
За освобождение неизвестные требуют 5 млн рублей, рассказала племянница похищенной. В случае отказа преступники пригрозили ее убить и расчленить.
Женщине 65 лет, последний раз на работе в ГПИБ она появлялась 13 октября. С тех пор в библиотеку приходили якобы сотрудники МВД и утверждали, что Стручева разыскивается за мошенничество. Сама пропавшая на связь не выходила.
Племянница утверждает, что звонивший ей мужчина с требованием о выкупе говорил с украинским акцентом.
Квартиру библиотекарши уже вскрыли сотрудники правоохранительных органов, женщину там не нашли.