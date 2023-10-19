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Posted 18 октября 2023, 23:04

Published 18 октября 2023, 23:04

Modified 18 октября 2023, 23:10

Updated 18 октября 2023, 23:10

В Москве за выкуп библиотекарши потребовали 5 млн рублей

В Москве за выкуп библиотекарши потребовали 5 млн рублей

18 октября 2023, 23:04
Фото: 1MI.
В столице похищена главный библиотекарь крупнейшей исторической библиотеки Маргарита Стручева, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

За освобождение неизвестные требуют 5 млн рублей, рассказала племянница похищенной. В случае отказа преступники пригрозили ее убить и расчленить.

Женщине 65 лет, последний раз на работе в ГПИБ она появлялась 13 октября. С тех пор в библиотеку приходили якобы сотрудники МВД и утверждали, что Стручева разыскивается за мошенничество. Сама пропавшая на связь не выходила.

Племянница утверждает, что звонивший ей мужчина с требованием о выкупе говорил с украинским акцентом.

Квартиру библиотекарши уже вскрыли сотрудники правоохранительных органов, женщину там не нашли.

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