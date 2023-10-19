Очевидцы заявили об избиении Дани Милохина в Грузии

Posted 19 октября 2023, 14:43
Published 19 октября 2023, 14:43
Modified 19 октября 2023, 14:45
Updated 19 октября 2023, 14:45
Издание пишет, что нападение произошло в центре Тбилиси, где блогер во время прогулки заглянул в одно из окон на первом этаже. Говорится, что это не понравилось местным жителям и стало причиной конфликта с дракой.
«Очевидцы рассказали, что на улицу выбежали несколько мужчин и стали бить Милохина. Но пострадавший не стал обращаться в полицию, а после инцидента он улетел в Дубай первым же рейсом», — пишет издание.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Сам блогер покинул Россию еще в 2022 году, сейчас он живет за границей.