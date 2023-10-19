Как выбрать лучшее пиво

Posted 18 октября 2023, 22:52
Published 18 октября 2023, 22:52
Modified 18 октября 2023, 22:54
Updated 18 октября 2023, 22:54
Вопрос лишь в том, консервированное пиво или нет, то есть продается оно в таре или изготавливается в пивоварнях по своим рецептам.
По ГОСТу магазинное пиво может храниться в холодильнике от 180 до 365 дней. А вот неконсервированное — от 7 до 45 дней.
При этом без консервантов, ароматизаторов и подсластителей в пиве не обойтись. Пиво без этих добавок можно раздобыть разве что на некоторых пивоварнях.
Для производителя проворачивать подобный фокус выйдет себе дороже. Порошковое пиво — тоже миф.
Но существуют пивные напитки, по отношению к которым, надо признать, сформировалось предвзятое отношение. Однако если привычное пиво сделано из ячменного или пшеничного солода, хмеля и воды, то при добавлении в него ржаного солода оно уже переходит в разряд пивных напитков. Поэтому всегда смотрите на состав.
Пена должна быть стойкой, но необязательно чтобы ее было слишком много. А вот если пены нет вообще или она едва заметна, то с пивом что-то не так. Возможно, пожалели солода или он оказался некачественным.
На качество пива также не влияет его цвет и наличие/отсутствие осадка. Последний может встречаться в нефильтрованном пиве.
Стоимость пива зависит от качества хмеля, который используется при его изготовлении. Килограмм хорошего хмеля стоит от 50 долларов. Но если вы покупаете пиво на пляже, то в этом случае начинают действовать совсем другие факторы.