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Posted 18 октября 2023, 22:52

Published 18 октября 2023, 22:52

Modified 18 октября 2023, 22:54

Updated 18 октября 2023, 22:54

Как выбрать лучшее пиво

Как выбрать лучшее пиво

18 октября 2023, 22:52
Владелец крафтовой пивоварни рассказал, каким должно быть хорошее пиво и на что обращать внимание при его покупке на розлив.

Разливное и бутылочное пиво примерно одинаковы

Вопрос лишь в том, консервированное пиво или нет, то есть продается оно в таре или изготавливается в пивоварнях по своим рецептам.

Смотрите на срок годности

По ГОСТу магазинное пиво может храниться в холодильнике от 180 до 365 дней. А вот неконсервированное — от 7 до 45 дней.

При этом без консервантов, ароматизаторов и подсластителей в пиве не обойтись. Пиво без этих добавок можно раздобыть разве что на некоторых пивоварнях.

Разбавленного пива не бывает

Для производителя проворачивать подобный фокус выйдет себе дороже. Порошковое пиво — тоже миф.

Но существуют пивные напитки, по отношению к которым, надо признать, сформировалось предвзятое отношение. Однако если привычное пиво сделано из ячменного или пшеничного солода, хмеля и воды, то при добавлении в него ржаного солода оно уже переходит в разряд пивных напитков. Поэтому всегда смотрите на состав.

Хорошее пиво пенится

Пена должна быть стойкой, но необязательно чтобы ее было слишком много. А вот если пены нет вообще или она едва заметна, то с пивом что-то не так. Возможно, пожалели солода или он оказался некачественным.

На качество пива также не влияет его цвет и наличие/отсутствие осадка. Последний может встречаться в нефильтрованном пиве.

Цена играет роль

Стоимость пива зависит от качества хмеля, который используется при его изготовлении. Килограмм хорошего хмеля стоит от 50 долларов. Но если вы покупаете пиво на пляже, то в этом случае начинают действовать совсем другие факторы.

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