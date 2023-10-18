newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2023, 20:10

Published 18 октября 2023, 20:10

Modified 18 октября 2023, 20:12

Updated 18 октября 2023, 20:12

«Я тебя породил, я тебя и убью»: В Выборге пенсионер расчленил своего сына

«Я тебя породил, я тебя и убью»: В Выборге пенсионер расчленил своего сына

18 октября 2023, 20:10
Фото: 1MI.
Отец-пенсионер убил и расчленил своего сына, отмечавшего день рождения, сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия произошла накануне ночью в поселке Лещево. Ранее судимый и безработный 36-летний сын отмечал свой день рождения, когда между ним и его 63-летним отцом произошел конфликт. При этом они распивали алкоголь вместе.

После чего отец нанес четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил все в автомобиль «Хонда Акцент» и выбросил пакеты с моста через реку Перовка.

Части тела были найдены впоследствии в районе реки у трассы «Скандинавия». Другие обнаружили на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией. На мосту в Ленобласти очевидцы увидели руку. Прибывшие на место происшествия полицейские через некоторое время в 30 метрах от моста нашли уже и тело мужчины без рук, ног и головы.

В Москве мужчину переехала машина с мигалкой, он скончался на месте (ВИДЕО)
Узнать подробнее
Читайте также:
Диетолог назвала опасные для завтрака продуктыПолиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство, совершенное 20 лет назад в квартиреСК показал кадры с места убийства семьи бизнесмена в Нижнем Новгороде
#Происшествия#Выборг#Убийство#Расчленение#Пенсионер#Сын#День рождения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика