«Я тебя породил, я тебя и убью»: В Выборге пенсионер расчленил своего сына

Части тела были найдены впоследствии в районе реки у трассы «Скандинавия». Другие обнаружили на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией. На мосту в Ленобласти очевидцы увидели руку. Прибывшие на место происшествия полицейские через некоторое время в 30 метрах от моста нашли уже и тело мужчины без рук, ног и головы.