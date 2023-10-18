«Я тебя породил, я тебя и убью»: В Выборге пенсионер расчленил своего сына

Posted 18 октября 2023, 20:10
Published 18 октября 2023, 20:10
Modified 18 октября 2023, 20:12
Updated 18 октября 2023, 20:12
Трагедия произошла накануне ночью в поселке Лещево. Ранее судимый и безработный 36-летний сын отмечал свой день рождения, когда между ним и его 63-летним отцом произошел конфликт. При этом они распивали алкоголь вместе.
После чего отец нанес четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил все в автомобиль «Хонда Акцент» и выбросил пакеты с моста через реку Перовка.
Части тела были найдены впоследствии в районе реки у трассы «Скандинавия». Другие обнаружили на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией. На мосту в Ленобласти очевидцы увидели руку. Прибывшие на место происшествия полицейские через некоторое время в 30 метрах от моста нашли уже и тело мужчины без рук, ног и головы.