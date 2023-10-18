Диетолог рассказала о необычной пользе пельменей

Posted 18 октября 2023, 09:21
Published 18 октября 2023, 09:21
Modified 18 октября 2023, 09:21
Updated 18 октября 2023, 09:21
По словам эксперта, пельмени хорошо насыщают и дают энергию. Белок, который содержится в данном продукте, продлевает ощущение сытости и является ценным источником полезных белковых молекул для обновления тканей организма.
Эксперт рассказала «Москве 24», что пельмени также содержат полезные жиры, которые необходимы для нормального питания. Каждый из жировых компонентов находит применение, так как организм постоянно работает и использует все молекулярные материалы.
Тем не менее, рекомендуется отдавать предпочтение домашним пельменям, а не покупать готовые в магазине. По словам диетолога, хозяйка может использовать полезные ингредиенты, такие как качественное мясо, и уменьшить количество теста, чтобы фарш был приоритетным компонентом пельменей.