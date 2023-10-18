Диетолог рассказала о необычной пользе пельменей

Тем не менее, рекомендуется отдавать предпочтение домашним пельменям, а не покупать готовые в магазине. По словам диетолога, хозяйка может использовать полезные ингредиенты, такие как качественное мясо, и уменьшить количество теста, чтобы фарш был приоритетным компонентом пельменей.