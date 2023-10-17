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Posted 17 октября 2023, 06:07

Published 17 октября 2023, 06:07

Modified 17 октября 2023, 06:13

Updated 17 октября 2023, 06:13

Виктория Боня рассказала, сколько миллионов тратит в месяц

Виктория Боня рассказала, сколько миллионов тратит в месяц

17 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI.
Известный блогер Виктория Боня раскрыла для подписчиков свои траты, сообщила она в соцсетях.

Девушка показала снимки экрана телефона, на котором были выписки из банка с ее тратами за месяц. В июле у нее ушло девять миллионов рублей, а в августе она потратила 16 миллионов рублей.

«За три месяца только с российской карты я сняла 300 тысяч долларов. Из них 250 тысяч пришлось заплатить за операцию», — уточнила блогер.

После этого она предложила подписчикам расширить денежное мышление.

Сколько всего у нее денег на счету, она раскрывать не стала. Добавим, что у Бони более 10 миллионов подписчиков в одной из соцсетей.

#Илья Протвинов#Общество#Деньги#Виктория Боня#Траты#Блогер#Соцсети#Телефон#Банк#Российская карта#Счет#Подписчики
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