Виктория Боня рассказала, сколько миллионов тратит в месяц

Posted 17 октября 2023, 06:07
Published 17 октября 2023, 06:07
Modified 17 октября 2023, 06:13
Updated 17 октября 2023, 06:13
Девушка показала снимки экрана телефона, на котором были выписки из банка с ее тратами за месяц. В июле у нее ушло девять миллионов рублей, а в августе она потратила 16 миллионов рублей.
«За три месяца только с российской карты я сняла 300 тысяч долларов. Из них 250 тысяч пришлось заплатить за операцию», — уточнила блогер.
После этого она предложила подписчикам расширить денежное мышление.
Сколько всего у нее денег на счету, она раскрывать не стала. Добавим, что у Бони более 10 миллионов подписчиков в одной из соцсетей.