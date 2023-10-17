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Posted 17 октября 2023, 17:50

Published 17 октября 2023, 17:50

Modified 17 октября 2023, 18:00

Updated 17 октября 2023, 18:00

В Москве мужчину переехала машина с мигалкой, он скончался на месте (ВИДЕО)

В Москве мужчину переехала машина с мигалкой, он скончался на месте (ВИДЕО)

17 октября 2023, 17:50
Фото: 1MI.
Мужчина улегся на разделительную полосу, после чего его переехал чёрный автомобиль с мигалкой, пишет Mash.

Инцидент произошел сегодня вечером на Новом Арбате. Возможно, мужчина был нетрезв. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее в Петербурге грузовик переехал девушку, которая упала с самоката посреди проезжей части. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее множество травм, в том числе переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.

Еще один случай произошел в Петербурге в январе этого года, когда находившийся за рулем Nissan Almera наехал на пешеходов на переходе и скрылся с места ДТП.

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