В Москве мужчину переехала машина с мигалкой, он скончался на месте (ВИДЕО)

Posted 17 октября 2023, 17:50
Published 17 октября 2023, 17:50
Modified 17 октября 2023, 18:00
Updated 17 октября 2023, 18:00
Инцидент произошел сегодня вечером на Новом Арбате. Возможно, мужчина был нетрезв. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее в Петербурге грузовик переехал девушку, которая упала с самоката посреди проезжей части. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее множество травм, в том числе переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.
Еще один случай произошел в Петербурге в январе этого года, когда находившийся за рулем Nissan Almera наехал на пешеходов на переходе и скрылся с места ДТП.