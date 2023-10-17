Названы знаки зодиака, которые могут лишиться денег в октябре

Скорпионам в последней части октября предстоит пережить напряженный период. Важно сохранять оптимизм и не терять веру в себя. Необходимо принимать все сложные обстоятельства как вызов и уверенно справляться с любыми задачами, которые возникают на пути. Не нужно бояться или же изображать смелого человека, важно быть самим собой. При этом, если вы будете продолжать двигаться вперед с настойчивостью и уверенностью, то все сложится в вашу пользу.