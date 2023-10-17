Мертвый серфер найден на берегу Финского залива

Posted 17 октября 2023, 18:25
Published 17 октября 2023, 18:25
Modified 17 октября 2023, 18:37
Updated 17 октября 2023, 18:37
Тело серфера без телесных повреждений нашли на берегу Нарвской губы Финского залива, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Про погибшего известно, что он 1971 года рождения.
Ранее сообщалось о семилетнем мальчике, который в августе утонул в Финском заливе. Ребенок отдыхал вместе с матерью и плавал с надувным кругом. В какой-то момент его отнесло от берега ветром. Мальчик выпрыгнул из круга и попытался доплыть до берега. Но ему не удалось. Мать пыталась спасти своего сына, а когда ей на помощь также пришли другие отдыхающие и вытащили ребенка на берег, он уже был мертв.