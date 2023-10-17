Мертвый серфер найден на берегу Финского залива

Ранее сообщалось о семилетнем мальчике, который в августе утонул в Финском заливе. Ребенок отдыхал вместе с матерью и плавал с надувным кругом. В какой-то момент его отнесло от берега ветром. Мальчик выпрыгнул из круга и попытался доплыть до берега. Но ему не удалось. Мать пыталась спасти своего сына, а когда ей на помощь также пришли другие отдыхающие и вытащили ребенка на берег, он уже был мертв.