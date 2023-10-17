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Posted 17 октября 2023, 18:25

Published 17 октября 2023, 18:25

Modified 17 октября 2023, 18:37

Updated 17 октября 2023, 18:37

Мертвый серфер найден на берегу Финского залива

Мертвый серфер найден на берегу Финского залива

17 октября 2023, 18:25
Фото: 1MI.
Погибший приехал погостить к своим родственникам в Кингисеппский район, отправился на серфинг, после чего его обнаружили мертвым с признаками утопления, сообщили в региональном СУСК.

Тело серфера без телесных повреждений нашли на берегу Нарвской губы Финского залива, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Про погибшего известно, что он 1971 года рождения.

Ранее сообщалось о семилетнем мальчике, который в августе утонул в Финском заливе. Ребенок отдыхал вместе с матерью и плавал с надувным кругом. В какой-то момент его отнесло от берега ветром. Мальчик выпрыгнул из круга и попытался доплыть до берега. Но ему не удалось. Мать пыталась спасти своего сына, а когда ей на помощь также пришли другие отдыхающие и вытащили ребенка на берег, он уже был мертв.

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#Елена Земскова#Происшествия#Мертвый серфер#Финский залив#Признаки утопления#СУСК#Тело без повреждений#Доследственная проверка
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