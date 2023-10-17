Мэр Сочи Копайгородский: В городе возводят 6 школ, в планах начать еще 4 в 2023 году

Алексей Копайгородский рассказал, что до конца года в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года. Под социальное строительство отводится 771 гектар. На этой территории разместят 56 школ, 170 детсадов, 10 больниц, 78 поликлиник, всего 530 объектов. 168 гектаров предусмотрено под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах.