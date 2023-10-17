Мэр Сочи Копайгородский: В городе возводят 6 школ, в планах начать еще 4 в 2023 году

Posted 17 октября 2023, 12:48
Published 17 октября 2023, 12:48
Modified 17 октября 2023, 12:48
Updated 17 октября 2023, 12:48
Также построено 70 объектов спорта, включая восемь футбольных полей. Копайгородский отметил, что 6 школ уже строятся и до конца 2023 года стартует строительство еще четырех. Мэр Сочи подчеркнул, что высокие темпы строительства социально важных объектов ведутся благодаря поддержке краевого руководства и федерального центра. Также курорт успешно привлекает средства инвесторов, пишет kommersant.ru.
В качестве успешных примеров можно привести 19-ю школу в микрорайоне Мамайка. В этом учебном заведении 8 корпусов и даже собственный пляж. На Красной Поляне работает самая высокогорная школа Сочи, в её новом корпусе учатся 400 ребят.
В поселке Кудепста по договору комплексного развития территории инвестор возводит детский сад на 550 мест. В октябре завершили этап строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне Министерские Озера. К 2026 году в городе-курорте число учебных мест должно увеличиться на 13 000, сообщил Копайгородский.
В этом финансовом году в Сочи запланирована реализация 68 объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищного фонда. На их финансирование понадобится примерно 14 млрд рублей. На ближайшую трёхлетку планируемый объём финансирования по данному направлению составляет 43,5 млрд рублей.
В Сочи активно строятся и спортивные объекты. Например, в августе открылся Зал единоборств в посёлке Кудепста. Построены 2 футбольных поля, 15 воркаут-площадок.
Алексей Копайгородский рассказал, что до конца года в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года. Под социальное строительство отводится 771 гектар. На этой территории разместят 56 школ, 170 детсадов, 10 больниц, 78 поликлиник, всего 530 объектов. 168 гектаров предусмотрено под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах.