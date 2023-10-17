KIA сбила беременную в Выборгском районе Петербурга

Posted 17 октября 2023, 19:35
Published 17 октября 2023, 19:35
Modified 17 октября 2023, 19:37
Updated 17 октября 2023, 19:37
ДТП произошло сегодня у дома № 24 по Большому Сампсониевскому проспекту, когда автомобиль KIA сбил беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, она ехала от Пироговской набережной по Евпаторьевскому переулку и при повороте на Выборгскую улицу наехала на пешехода.
Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести, однако ее доставили в больницу с подозрением на перелом поясничного отдела позвоночника и угрозой преждевременных родов.