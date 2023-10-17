newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2023, 19:35

Published 17 октября 2023, 19:35

Modified 17 октября 2023, 19:37

Updated 17 октября 2023, 19:37

KIA сбила беременную в Выборгском районе Петербурга

KIA сбила беременную в Выборгском районе Петербурга

17 октября 2023, 19:35
Фото: 1MI.
32-летнюю беременную петербурженку госпитализировали в больницу с угрозой преждевременных родов, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло сегодня у дома № 24 по Большому Сампсониевскому проспекту, когда автомобиль KIA сбил беременную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, она ехала от Пироговской набережной по Евпаторьевскому переулку и при повороте на Выборгскую улицу наехала на пешехода.

Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести, однако ее доставили в больницу с подозрением на перелом поясничного отдела позвоночника и угрозой преждевременных родов.

Одиннадцать человек обратились за медпомощью в результате ДТП на Московском шоссе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Волгограде женщина родила близнецов на парковке магазинаВ Колпино задержан виновник смертельного ДТП на Рубежном шоссеЖуткое ДТП на Рубежном шоссе в Петербурге: два человека погибли в огне
#ДТП#Происшествия#Выборгский район#Петербург#Пострадавшая#Больница#KIA#Угроза преждевременных родов#Большой Сампсониевский проспект#Пешеходный переход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика