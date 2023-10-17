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Posted 16 октября 2023, 22:41

Published 16 октября 2023, 22:41

Modified 17 октября 2023, 19:41

Updated 17 октября 2023, 19:41

Какие мифы о кошках правда, а что вымысел

Какие мифы о кошках правда, а что вымысел

16 октября 2023, 22:41
Фото: 1MI.
Преподаватель ветеринарии и зоологии в Малой академии наук Олег Розенберг рассказал КП о повадках кошек и как их научиться понимать.

Кошки умеют предсказывать природные катастрофы

— Это правда. Если приближается опасность, пушистые предупредят хозяев своим необычным поведением — громким мяу, беспокойным поведением и т. д.

По их повадкам также можно предсказать погоду. Если кошка свернулась в клубок — быть грозе. Таким образом они реагирует на снижающееся давление.

Кошка предупредит, если в дом залезет грабитель

— Кошки распознают чужих по запаху и движениям. Но при этом далеко не каждый барсик бросится вас будить, если ночью в дом проберется вор.

Кошки могут вылечить от недугов

— В этом случае срабатывает, скорее, эффект самовнушения. Поэтому если вы верите в знахарские способности своего питомца, то разрешите ему потоптаться у себя на груди или животе. Возможно, и правда полегчает.

Кошки чувствуют хороших людей

— Здесь дело вовсе не в положительной энергетике человека. У кошек электризуется шерсть и они хотят, чтобы их погладили. Но при этом пушистик не подойдет, если вам не доверяет.

Кошка всегда найдет дорогу домой

— Был случай, когда кошку вывезли на Дальний Восток, а она все равно вернулась в Москву. Дело в том, что кошки находят дорогу по каким-то электромагнитным маякам, но эта тема пока мало изучена.

Фото: 1MI

Кошки всегда падают на лапы

— Кошки приземляются на лапы, если падают с высоты больше 1,5 м. Но это не значит, что при прыжке с 9 этажа животное не пострадает. Они сначала падают на передние лапы, а затем как бы перекатываются на задние. При сильном ударе их передние лапы могут серьезно пострадать.

С кошками нельзя спать в кровати

— Можно, если кошка домашняя, была привита и вы не страдаете аллергией на шерсть. А вот если в доме младенец, то с ним ночью кошку оставлять нельзя — может перекрыть дыхательные пути, если ляжет на лицо.

Кошки мурлычут, когда им хорошо

— Кошки мурчат не только когда им комфортно, но и если одиноко, больно или рядом лежит заболевший или раненый сородич. Есть мнение, что во время мурлыканья у пушистых вырабатывается определенный гормон, именно он и оказывает заживляющее и расслабляющее воздействие.

Кошкам не нужно делать прививки

— Это делать просто необходимо, так как кошки переносят различные заболевания. При этом даже если питомец не выходит на улицу, инфекцию можете принести вы. Ветеринары рекомендуют ежегодно прививать кошек от хронического ринита и бешенства.

Фото: 1MI

Коты после кастрации становятся покладистее

— Характер может измениться также и в плохую сторону, что связано с гормональным сбоем. Чтобы этого избежать, не стоит стерилизовать ни разу не рожавшую кошку. Также стоит учитывать то, что после кастрации у 8 из 10 котов начинается мочекаменная болезнь.

Кошки мстительные — могут нагадить в тапочки

— Они это делают, потому что таким образом оставляют свой запах и «метят» территорию. Если владелец прошел по улице и дотронулся до помеченного другим котом места, тот обязательно унюхает чужой запах и начнёт «перемечать».

Кошки не умирают дома

— Считается, что коты не умирают там, где живут, чтобы не привлечь падальщиков. Уходят от дома как можно дальше, чтобы отвести от своего жилища опасность…

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