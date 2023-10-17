Какие мифы о кошках правда, а что вымысел

— Кошки приземляются на лапы, если падают с высоты больше 1,5 м. Но это не значит, что при прыжке с 9 этажа животное не пострадает. Они сначала падают на передние лапы, а затем как бы перекатываются на задние. При сильном ударе их передние лапы могут серьезно пострадать.