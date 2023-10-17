Какие мифы о кошках правда, а что вымысел

Posted 16 октября 2023, 22:41
Published 16 октября 2023, 22:41
Modified 17 октября 2023, 19:41
Updated 17 октября 2023, 19:41
— Это правда. Если приближается опасность, пушистые предупредят хозяев своим необычным поведением — громким мяу, беспокойным поведением и т. д.
По их повадкам также можно предсказать погоду. Если кошка свернулась в клубок — быть грозе. Таким образом они реагирует на снижающееся давление.
— Кошки распознают чужих по запаху и движениям. Но при этом далеко не каждый барсик бросится вас будить, если ночью в дом проберется вор.
— В этом случае срабатывает, скорее, эффект самовнушения. Поэтому если вы верите в знахарские способности своего питомца, то разрешите ему потоптаться у себя на груди или животе. Возможно, и правда полегчает.
— Здесь дело вовсе не в положительной энергетике человека. У кошек электризуется шерсть и они хотят, чтобы их погладили. Но при этом пушистик не подойдет, если вам не доверяет.
— Был случай, когда кошку вывезли на Дальний Восток, а она все равно вернулась в Москву. Дело в том, что кошки находят дорогу по каким-то электромагнитным маякам, но эта тема пока мало изучена.
— Кошки приземляются на лапы, если падают с высоты больше 1,5 м. Но это не значит, что при прыжке с 9 этажа животное не пострадает. Они сначала падают на передние лапы, а затем как бы перекатываются на задние. При сильном ударе их передние лапы могут серьезно пострадать.
— Можно, если кошка домашняя, была привита и вы не страдаете аллергией на шерсть. А вот если в доме младенец, то с ним ночью кошку оставлять нельзя — может перекрыть дыхательные пути, если ляжет на лицо.
— Кошки мурчат не только когда им комфортно, но и если одиноко, больно или рядом лежит заболевший или раненый сородич. Есть мнение, что во время мурлыканья у пушистых вырабатывается определенный гормон, именно он и оказывает заживляющее и расслабляющее воздействие.
— Это делать просто необходимо, так как кошки переносят различные заболевания. При этом даже если питомец не выходит на улицу, инфекцию можете принести вы. Ветеринары рекомендуют ежегодно прививать кошек от хронического ринита и бешенства.
— Характер может измениться также и в плохую сторону, что связано с гормональным сбоем. Чтобы этого избежать, не стоит стерилизовать ни разу не рожавшую кошку. Также стоит учитывать то, что после кастрации у 8 из 10 котов начинается мочекаменная болезнь.
— Они это делают, потому что таким образом оставляют свой запах и «метят» территорию. Если владелец прошел по улице и дотронулся до помеченного другим котом места, тот обязательно унюхает чужой запах и начнёт «перемечать».
— Считается, что коты не умирают там, где живут, чтобы не привлечь падальщиков. Уходят от дома как можно дальше, чтобы отвести от своего жилища опасность…