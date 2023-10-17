Глава ФОМС сообщил о прохождении 12 тыс. участников СВО медицинской реабилитации

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, где разбирались вопросы комплексной реабилитации участников СВО, Баланин отчитался, что с января по август этого года удалось отправить на медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения 12 299 граждан согласно действию указа главы государства № 232. Речь идет о следующих фактах оказания помощи: 11 077 комплексных посещений в амбулаторных условиях, 1726 случаев лечения в условиях дневного стационара и 3172 случая лечения в условиях круглосуточного стационара. Как сообщает tass.ru, такую статистику предоставили территориальные фонды ОМС.