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Posted 17 октября 2023, 15:05

Published 17 октября 2023, 15:05

Modified 17 октября 2023, 15:05

Updated 17 октября 2023, 15:05

Глава ФОМС сообщил о прохождении 12 тыс. участников СВО медицинской реабилитации

Глава ФОМС сообщил о прохождении 12 тыс. участников СВО медицинской реабилитации

17 октября 2023, 15:05
Фото: 1MI.
Согласно комментарию председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, медицинскую реабилитацию в текущем году уже смогли пройти 12 299 участников спецоперации (СВО).

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, где разбирались вопросы комплексной реабилитации участников СВО, Баланин отчитался, что с января по август этого года удалось отправить на медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения 12 299 граждан согласно действию указа главы государства № 232. Речь идет о следующих фактах оказания помощи: 11 077 комплексных посещений в амбулаторных условиях, 1726 случаев лечения в условиях дневного стационара и 3172 случая лечения в условиях круглосуточного стационара. Как сообщает tass.ru, такую статистику предоставили территориальные фонды ОМС.

Баланин также рассказал о соглашении, подписанном ФОМС с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», в рамках которого будет проходить взаимодействие по индивидуальному сопровождению участников СВО.

Председатель ФОМС пообещал, что к такой деятельности присоединятся и страховые компании, которые ответственны за своевременное оказание медпомощи в конкретных случаях, в том числе и медицинской реабилитации.

Подводя итоги своего выступления, он сообщил о разработке инициативы государственных гарантий на следующий год, которая также включает в себя определенные меры медреабилитации для участников СВО.

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