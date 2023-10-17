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Posted 17 октября 2023, 07:10

Published 17 октября 2023, 07:10

Modified 17 октября 2023, 07:10

Updated 17 октября 2023, 07:10

Диетолог назвала опасные для завтрака продукты

Диетолог назвала опасные для завтрака продукты

17 октября 2023, 07:10
Фото: 1MI.
Врач-диетолог Марият Мухина предостерегает от употребления кислых продуктов на завтрак, так как они могут быть вредными для здоровья, рассказала она изданию «Москва 24».

По словам специалиста, такие продукты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В том числе раздражать и агрессивно воздействовать на органы пищеварения, что может привести к воспалительным процессам и развитию гастрита.

В частности, речь идет о кислых ягодах, фруктах, а также апельсиновом соке.

Вместо этого рекомендуется выбирать на завтрак щелочные продукты, которые не оказывают негативного влияния на слизистую оболочку ЖКХ. Для начала дня идеально подходят каши и омлеты, которые помогут сохранить здоровье органов пищеварения.

#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Происшествия#Москва#Диетолог#Омлет#Желудочно-кишечный тракт#Гастрит#Ягоды#Фрукты#Апельсиновый сок#Щелочные продукты#Каши
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