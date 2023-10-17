Диетолог назвала опасные для завтрака продукты

Posted 17 октября 2023, 07:10
Published 17 октября 2023, 07:10
Modified 17 октября 2023, 07:10
Updated 17 октября 2023, 07:10
По словам специалиста, такие продукты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В том числе раздражать и агрессивно воздействовать на органы пищеварения, что может привести к воспалительным процессам и развитию гастрита.
В частности, речь идет о кислых ягодах, фруктах, а также апельсиновом соке.
Вместо этого рекомендуется выбирать на завтрак щелочные продукты, которые не оказывают негативного влияния на слизистую оболочку ЖКХ. Для начала дня идеально подходят каши и омлеты, которые помогут сохранить здоровье органов пищеварения.