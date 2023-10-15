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Posted 15 октября 2023, 12:54

Published 15 октября 2023, 12:54

Modified 15 октября 2023, 12:56

Updated 15 октября 2023, 12:56

Стало известно, почему Бузова ездит на старой машине

Стало известно, почему Бузова ездит на старой машине

15 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI.
Известная певица Ольга Бузова ездит на старом автомобиле Mercedes и менять его не собирается, пишет Starhit.

По данным издания, Ольга Бузова входит в топ-10 самых состоятельных знаменитостей России, а ее годовой доход превышает 100 миллионов рублей, включая заработок на концертах и участие в телевизионных проектах, а также на рекламе в социальных сетях.

«Хотя многие артисты в ее положении закупили бы люксовые автомобили, но у Бузовой оказалось все иначе. В настоящее время она может позволить себе самую дорогую модель „Роллс-ройс“, однако до сих пор предпочитает использовать свой старенький „Мерседес“, которому восемь лет», — пишет издание.

Отмечается, что даже ее водитель уже предлагал заменить автомобиль, но она отвечала: «Пока она едет — будем ездить на ней».

Starhit пишет, что детство Ольги было не очень богатым. Поэтому, когда у нее появились первые деньги, она решила использовать их с умом.

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